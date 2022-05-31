法國網球公開賽男單首輪奮戰到腿部出現抽筋情形的台灣男網好手曾俊欣，馬不停蹄前往波蘭波茲南ATP挑戰賽持續爭取職業賽事積分，單打首輪面對世界排名第183的克羅埃西亞選手瑟達魯西奇（Nino Serdarusic）一度連搶7局，在對手傷退情況下提前晉級下一輪。

曾俊欣是ATP波茲南挑戰賽男單第4種子，首輪首盤第1局讓瑟達魯西奇保發，接下來曾俊欣三度攻破對手發球局、連贏6局而先收下一盤，第二盤個人首個發球局逃過4個破發點危機、順利保發，跨盤連收7局，隨後瑟達魯西奇傷退，52分鐘便讓曾俊欣進入16強。

在ATP官網的個人頁面，曾俊欣目前世界排名第109，不過經過法網首輪、波茲蘭挑戰賽後，世界排名有機會再往上提升到106名左右，他在法網會外賽三戰一盤未失、首輪五盤大戰飲恨葡萄牙索薩（Joao Sousa）的精彩表現，也獲得外國媒體、球評肯定，前往法國巴黎採訪的葡萄牙記者莫加多（Jose Morgado）稱讚曾俊欣擊球出色，只要不受傷，今年賽季結束前有機會接近或是進入世界前50名。