小朋友缺乏接種疫苗保護，政府全面加快接種速度，台中榮總配合中央防疫政策，6月1日上午8時30分起，將在台中自然科學博物館進駐大批醫護行政人力，開啟兒童BNT疫苗大型施打站，特別推出疫苗網路預約系統，31日中午12時開放民眾預約，統計至下午2時，預約人數216人，很多家長還不和道，台中榮總呼籲家長快進網站預約。

為提升防疫量能，強化兒童防疫保護力，降低父母的憂心，為提高施打疫苗效率及維護施打秩序，台中榮總推出疫苗網路預約系統，並於31日中午開放民眾預約，中榮初步統計，2小時共計216人完成接種預約。

台中榮總院長陳適安今日也帶領主管前往自然科學博物館規畫大型兒童疫苗施打站設置，為明天做最好的準備。

台中榮總推出疫苗網路預約系統，31日中午開放民眾預約，歡迎民眾預約，疫苗施打對象為5至11歲學齡幼童，每天預計施打3600劑，連續5天預計施打18000劑。

6月1日起至6月5日「中榮科博兒童疫苗大型接種站」資訊，施打專責醫院為台中榮民總醫院，採預約接種制，民眾可進入台中榮總預約網站預約，若未預約，台中榮總每一個小時會開放50個現場號碼。

台中榮總表示，大型兒童疫苗施打站，施打地點設在國立自然科學博物館B1紙箱王餐廳外大型走廊，疫苗接種時間，每天施打分上、下午兩時段，上午為8時30分至中午12時30分，下午從1時至5時。

因應家長開車載孩子來施打疫苗，台中榮總表示，附近的停車場包括博館路停車場89格、植物園停車場180格、西屯路停車場168格。