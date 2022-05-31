國民黨新竹縣黨部辦理湖口鄉長初選民調5月26日公布，極積轉換跑到的縣議員吳淑君以近6成支持率勝出，落敗的縣議員甄克堅當場宣布退出國民黨，將參選湖口鄉長到底，甄經過幾天沈澱後，31日出現大轉折，他向縣黨部報備競選縣議員，全力支持吳淑君選鄉長。

甄克堅31日下午1時30分，邀吳淑君到縣黨部，在主委陳見賢和黃國興黨部主委王志豪見證下，表達支持吳淑君競選鄉長的立場，坦承當天退黨選鄉長的說法，是一時思慮不周，太過衝動。

甄克堅說，他是忠貞黨員，和父親二代人都未離開過國民黨，初選結束後經過這幾天心情沈澱，與黨內同志和支持者溝通，加上和家族開會，決定支持吳淑君，自己再戰縣議員。

吳淑君對甄克堅的決定表示「尊重」！也樂見甄冷靜下來後，能共同營造湖口鄉藍軍的團結。她並以8年前參加鄉長內初選時，只以3％的差距落敗，仍站在黨的立場全力支持獲提名的林志華鄉長，持續在地方服務，政治是長久的，希望甄不必急於一時！

吳淑君和甄克堅在黨內初選第2次協調時，縣黨部主委陳見賢要求雙方簽切結書，落敗一方若要選縣議員，只能以無黨籍身分參選。

湖口鄉應選5席縣議員，國民黨有6人登記， 縣黨部只提名現任議員吳菊花，另5人可以用國 民黨籍身分參選，甄克堅向黨部報備參選縣議員，在登記時只能用無黨籍，不會有違紀參選的問題。