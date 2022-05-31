演員林萱瑜長相甜美，大學時期就被PTT封為表特版女神，演出八點檔《天之驕女》後走紅，人氣飆漲的她instagram多達34萬粉絲追蹤，今（31日）在社群平台曬出一系列身穿比基尼的辣照，只見傲人身材一覽無遺，引起大批粉絲狂讚。

林萱瑜在instagram發文表示爸媽說要出去走走，加上跟妹妹長大後就沒有全家人在外面過夜的經驗，碰巧又遇上自己農曆生日，便展開一家四口久違的旅行，更幸運的是遇到好天氣，才有機會跳下泳池戲水，照片中她對著鏡頭露出甜美微笑，立刻電暈一票粉絲，身穿的橘紅色比基尼，讓姣好身材一覽無遺，尤其一對渾圓北半球及事業線全被看光，火辣程度讓所有人看的鼻血直流。

對此，網友紛紛留言：「美呆了，我有嚇到，身材真辣」、「好辣的午後時光」、「萱瑜姊姊身材超好，戀愛了啦」、「喜歡妳的陽光，羡慕啦」、「好辣，我想當那片湖水」、「幸福的一家人」、「真的是條美人魚」、「萱瑜是辣妹一枚唷，也祝福生日快樂」，PO文才3小時就吸引2萬多人按讚，足以見得她的超高人氣。

林萱瑜演出八點檔《天之驕女》後人氣水漲船高，不過人紅是非多，竟被瘋傳下海，更被報價3萬6全套服務，她得知此事後火大反擊：「真是夠了，要確定欸！不是本人一律退錢？真是令人憤怒到極致，秘密條款？麻煩你們真的去看看是不是我好了，真是太荒唐了，請為你們的言論負責」，更呼籲所有人千萬別被騙。