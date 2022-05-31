敏實科大日前通過勞動部「半導體人才就業學程」，結合半導體封裝大廠矽格、矽品精密及倍利公司的協助成立「半導體教學中心」，將共同培養半導體封裝測試人才，期解決晶片人才需求問題。

敏實科大曾信超校長表示，敏實科大配合集團未來電動汽車發展材料的發展，提供智慧科技關鍵零組件晶片的製造與封裝測試教學課程，一方面提升學生的半導體專業知識技能，另一方面也能為國內半導體注入充足的專業人才。

曾信超並說，敏實科大的準畢業生已經具有智慧製造、智慧車輛及相關的智能科技專業訓練，再加上半導體專業學程的鍛鍊培育，對未來職場上的發展跟競爭力，都會有很大助益。

主導本次半導體教學中心設置的人工智慧學院院長林文燦表示，該中心建置各項專業實習設備，結合半導體封裝測試，提供最先進的半導體製程及封裝測試專業課程，舉辦半導體產業發展趨勢研討會，協助學生通過封裝測試的專業證照，並輔導到半導體產業實習與產業接軌。

擔任半導體教學中心主任的智慧製造工程系教授陳金帶，感謝勞動部補助就業學程，讓矽格公司、矽品精密公司倍利公司成為敏實科大產學合作夥伴，並與明新科大半導體學院合作，培養更多的半導體晶片入才。

陳金帶指半導體教學中心整個學程規畫，將朝半導體產業一條龍的職能專業培養，讓學生從最基本半導體設計製程，一直到中後段的封裝測試，配合半導體VR虛擬實境教學，讓學生都能學習業者目前最新的技術發展，奠定未來從事半導體產業的基礎。