知名直播主連千毅說話風格嗆辣，每經開播都吸引許多觀眾觀看，本月7日晚間直播卻突然暴走，粗口飆罵辣妹班底昆妮，不僅把她罵到哭，最後含淚離開直播現場。當時，觀眾們都替昆妮抱不平，之後直播更被放鳥，原以為兩人決裂，29日突現身直播大跳艷舞，看似即將風平浪靜，30日卻又消失不見。

昆妮29日重返連千毅直播，照舊穿著性感低胸洋裝，鏡頭前扭腰熱舞，顯擺她一身完美身材；昆妮本人也曾分享跳九天玄女的舞蹈影片，就連老闆連千毅本人，也親口掛保證已經沒事，直喊還是「好樣子」，也說未來昆妮直播也都會在場，至於昆妮本人則向《三立新聞網》透露「默契還是像以前一樣好」。

不過兩人實際合體僅1天，連千毅昨(30日)開直播時，由連千毅本人獨挑大樑直播，昆妮又未現身直播，只有1人的連千毅什麼都要自己來，網友也對昆妮再未現身感到非常好奇，紛紛敲碗昆妮可否趕快出現，不過連千毅皆未回覆網友詢問，被解讀為是否和解又再生變數。

事實上，昆妮本人曾在FB提到曾上傳日文教學影片，未來也會繼續教日文，並寫下一段話：「有些事無法單一去決定，公司安排的直播工作也需要去完成，未來不管是哪個方向，還請大家多多支持與指教」被網友狂敲碗不需再靠連千毅，引來昆妮本人親回「因為合約上需要完成」，她也直說「就當是一個經驗，一種挑戰，我會繼續努力」。