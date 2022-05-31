有些人脾氣火爆，但其實超好哄，《搜狐網》運勢命理專欄點名，白羊座、雙魚座、雙子座的人看起來脾氣大不好惹，動不動就生氣、耍任性，但實際上一哄就可以原諒對方，有反差萌 。

▍白羊座

白羊座就像一個小孩子一樣，不管開心不開心都寫在臉上，讓周圍的人很輕易就知道他們在想什麼。白羊座受到火星的守護，火星的爆發力讓白羊座比較容易暴躁，同時屬於火象星座的白羊座性格也比較直率，不管發生什麼衝突，他們都喜歡當面解決，從來不喜歡在背後說人壞話。雖然白羊座會比較衝動發脾氣，但是他們也是很好哄的，他們吃軟不吃硬，只要你示弱，他們就會心軟原諒對方，而且從來都不會記仇，過幾天就會將這件事拋在腦後。

▍雙魚座

雙魚座一直都被認為是有公主病的，他們希望大家都圍繞在他們身邊，好像總是學不會如何長大，遇到事情還是會像小孩子一樣發脾氣，而且常常都是毫無根據的。雙魚座受到海王星的影響，讓他們隨心所欲，想到什麼就做什麼，讓人覺得他們非常任性。如果有人說話讓他們不開心了，他們就會故意表現出來，然後等著對方來和他們道歉，這樣的任性讓人拿他們沒辦法，只好哄著，但其實他們在發脾氣的時候就會後悔，萬一對方不來哄自己怎麼辦呢？所以對方一哄他們就會原諒。

▍雙子座

雙子座屬於風象星座，他們的性格比較古靈精怪，常常讓人琢磨不透，因此在和他們相處的過程中，不知道怎麼就會得罪他們。雙子座擅長交際，在大多數情況下都能和身邊的人相處的很好，對身邊的人也都比較大方，不會去斤斤計較。但是在面對熟悉的人的時候，他們就會展現出他們的壞脾氣，讓人覺得他們很任性，常常一些小事就會讓他們生氣，但是他們的心裡也是很寬容的，和身邊的人鬧脾氣，過不了多久就會自己消氣。