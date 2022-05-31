端午佳節即將到來，許多民眾都會在這個時候挑選贈送親朋好友的禮盒。基隆市環保局31日呼籲，民眾在選購禮盒時務必掌握「一多三少」原則，即是所謂「產品份量多、包裝材料少、包裝種類少及包裝印刷少」，避免購買過度包裝的禮盒，減少包材一起以行動來愛護地球。

環保局長賴煥紘表示，自民國95年7月1日起，環保署便開始推動「限制產品過度包裝」政策，主要是管制市售糕餅禮盒、化粧品禮盒、酒禮盒、加工食品禮盒及電腦程式著作光碟等產品的包裝。

在禮盒製造商及販賣業者的部分，糕餅禮盒包裝層數需3層以下、外包裝體積比需在6倍內產品體積；化妝品、酒、加工食品禮盒包裝層數需2層以下、外包裝體積比需在2.7倍內產品體積；電腦程式祝作光碟禮盒包裝層數需3層以下、外包裝體積比需在2.7倍內產品體積。

環保署以環保綠色包裝的角度出發，鼓勵業者融入當地特色或結合環保素材，製作創意環保禮盒；超市及量販店等販賣業者，可透過採購機制，要求廠商符合包裝規定或增加環保特色禮盒販售區，以具體行動愛護地球。

賴煥紘指出呼籲民眾，「限制產品過度包裝」政策已實行多年，在歡慶端午佳節的同時，應以一顆環保心在選擇禮品時掌握一多三少原則，進而減少禮品不必要的包材襯墊，落實節能減碳、源頭減量以減少廢棄物的產生，進而愛護地球資源！