王忠義夫妻被控殺害雙親詐領保費案，弒母部分，一審依殺害直系尊親屬罪判王無期徒刑；二審逆轉改判無罪、更一審判無罪，台中高分院更二審今天改依過失致人於死罪判1年2月。王忠義對此回應表示，老人家出事，他確實有責任，但是否要負刑事責任，還有疑慮。

台中高分院更二審今天宣判，王忠義並未到庭聽判。他受訪時表示，因他早就知道會以依過失致死論罪，所以未到場聽判。至於刑度是否有如預期？他以輕鬆地口吻說，過失致死罪在修法前的法定刑為2年，「也就是判這樣」。

王忠義強調，此案從頭到尾他都沒有串證，對案情誠實 、有所本，整個案件從殺人罪到過失致死罪，可見台灣的司法應該算不錯了，但是還有進步的空間。不過，他話鋒一轉說，老人家出事，他應該負責，但是否要負刑事責任，還有疑慮。

王忠義不滿地表示，檢方將所有案情無法解釋的部分，都推說他犯案是天衣無縫，可見，司法還有改善的空間。至於是否要上訴？他語帶保留地說，「還要討論，還不一定」。

對更二審判決，台中高分檢表示，將於收到判決，調完整卷證後，再表示意見。