疫情的擴散連日達到新高，遭到新冠病毒感染的機率大增，日常生活上，民眾天天使用的鈔票也成為隱形的傳染途徑之一，還是成為不少民眾心中的隱憂。有研究統計， 1元美金上曾採到，3000種的細菌。根據德國研究，病毒可在鈔票上存活5到10日。因此除了民眾必須了解家中正確的消毒方式外，使用紫外線消毒也是一個目前官方正式認證的最正確的方式，因此民間業者研發出的紫外線殺菌點鈔機實際驗證，鈔票經過兩次照射，微生物指數降低95%，已成為民間商家及民眾的最愛。

防堵接觸鈔票染疫，業者研發紫外線殺菌點鈔機，可減95％病毒殘留。(戴志揚翻攝)

目前由台灣民間業者開發出，唯一依台專利的紫外線殺菌點鈔機經過驗證，用一張未經消毒的百元鈔，測試微生物數值 3351 RLU，經過使用一次殺菌點鈔機，測試微生物數值大幅降低到 346 RLU，降低了90%。再經第二次使用殺菌點鈔機，測試微生物數值 177 RLU，再降低50%。-

目前中央銀行公布整鈔的S O P，一張全新印製的紙鈔，從中央印製廠出爐後，平均要周轉22次，才會回到整鈔中心，經過整鈔、約40%銷。其它舊鈔經整鈔機、封包機高溫消毒後再流出，防疫高規格。

防堵接觸鈔票染疫，台灣業者研發紫外線殺菌點鈔機，可減95％病毒殘留。(戴志揚翻攝)

但市面流通轉手22次成為空窗期。風險就在這流通的22次。目前市面上有殺菌的點鈔機，若經評估殺菌效果不錯，成本不高，銀行可考慮採用。鈔票流通進出銀行，皆經過消毒殺菌。應可降低鈔票傳染的隱憂，也會降低社會成本。

中央銀行為了讓民眾使用超票及錢幣安心，也提供正確的券幣消毒方法。鈔券方面，正確消毒方法是以紫外線燈照射、發揮殺菌功效，但使用時應避免照射到眼睛或是皮膚。

央行特別強調，坊間流傳的錯誤方法是微波爐加熱、烤箱、電鍋加溫、以漂白水浸泡、酒精等，可能造成鈔券變質受損。

至於硬幣消毒，可用75%酒精、消毒水，或以溫和肥皂水搓洗靜置；不建議使用微波爐加熱，或以漂白水浸泡。