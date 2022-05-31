夯綜藝《國光幫幫忙》助理主持人出身的女星梁凱莉，之後陸續參加了《綜藝玩很大》、《全明星運動會》第一季節目，表現相當不錯，也將演藝事業帶向新巔峰，而正值衝刺期的她，昨天卻po文透露，整理手機時翻到去年寫下的遺書，透露當時病痛纏身躺在床上「覺得快要死掉了」，之後就醫檢查結果卻讓她驚呆。

梁凱莉發布多則IG限時動態，透露去年有陣子身體非常不舒服，感覺心臟有強烈異物感、渾身發燙，甚至感到呼吸困難，不舒服到她只能躺在床上，感覺自己就快死掉了，於是決定用僅剩的力氣，「拿起手機，打了我這輩子從未寫過的遺書」。

梁凱莉公開遺書內容，後來懷抱壯烈說再見的心情去看醫生，竟只是胃食道逆流而已。(取材自kailiofficial IG)

梁凱莉也公開了當時寫的遺書內容，時間點是在去年的5月7號，她寫下自己身體極度不適，但不知為何不想去醫院，覺得無論發生什麼事情，她都決定坦然接受，「如果今天就是我的死期，我想跟愛我的人說謝謝你們陪伴我。幫我照顧妞妞，我的錢全部給我妹凱文。我的東西能賣就賣，賣出的錢可以都捐給動物」，甚至交代了後事，說死後要葬在花海，還指定喪禮的歌曲要放〈I officially miss you〉，盼望親友出席，能哭也能笑。

而她寫完遺書後才發現，自己想講的、能交代的，內容意外的少，真的沒什麼重要的，就這樣心懷感慨的情緒「壯烈地說完再見以後」，去了一趟醫院檢查，檢查的結果讓她大感意外，「看醫生發現，我只是胃食道逆流而已」，其實沒什麼大礙，得到這個結果，讓她本人都不禁覺得震驚。