國內疫情升溫，不少確診者紛紛分享相關症狀及經驗，其中不少人康復後仍有喉嚨痛、咳嗽等症狀，擔心是產生後遺症，不過兒科醫師陳敬倫指出，有胃食道逆流者若喉嚨或聲帶發炎，會使胃酸更加敏感，進而造成喉嚨搔癢、咳嗽不會好等情況，因此確診多日但還是持續咳嗽，「應懷疑有胃食道逆流的可能」。

陳敬倫在臉書粉專發文指出，感染Omicron最容易受到影響的就是喉嚨與聲帶，類似副流感病毒，大人常出現喉嚨痛、聲音沙啞等症狀，嬰幼兒則容易併發哮吼，不過感染新冠病毒後，仍持續有喉嚨痛及咳嗽等症狀，「應懷疑有胃食道逆流的可能」。

陳敬倫解釋，有胃食道逆流的人，若喉嚨或聲帶發炎，會使胃酸更加敏感，當胃酸逆流反覆刺激黏膜，即會造成喉嚨搔癢、有異物感、慢性咽喉發炎、咳嗽不會好等情況。

陳敬倫提醒，感染新冠病毒後，若持續有喉嚨痛、咳嗽等症狀，應盡量避免吃油炸食物、蛋糕甜點、巧克力、咖啡、茶、可樂、柳丁、橘子、鳳梨等，容易胃食道逆流的食物。

此外，營養師高敏敏也曾發文建議，確診者若有咳嗽、聲音沙啞等症狀，可多攝取維生素C，如維他命C片、發泡錠，或芭樂、奇異果、小番茄等維生素C含量豐富的食物。