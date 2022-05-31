金管會在5月底發函部分壽險公司「提問」，壽險公司6月一律不敢升息。據了解，保險局在5月下旬發函幾家本國壽險公司，要求回覆特定保單的簽署精算人員基本資料，包括出生年月日、通訊地址等，這些保單有很多是各公司熱銷的美元利變壽險，嚇得各壽險公司紛紛猜測保險局可能要開罰，6月宣告利率幾乎都沒有調整。

目前已知如國泰、新光、中國、台灣、全球、遠雄、元大、宏泰人壽等都已確定現售保單6月宣告利率都不調整，南山人壽原本打算補調整部分新台幣保單，現也決定暫時觀望，6月亦不調整宣告利率，富邦人壽、三商美邦人壽6 月應該也不會調整宣告利率。

前4月利變保單只有二張賣破百億元，分別是台灣人壽的「吉美勝」，與新光人壽的「尚好美」，兩張保單5月宣告利率都在3.18％；另外宣告3％的南山人壽「佳美鑽」，前4月亦已賣逾80億元，同樣宣告3％的中國人壽「鑫美好」、宣告3.25％的全球人壽「金價美」前4月各賣破50億元，分居第四與第五名；富邦人壽的「美利鑫旺」、國泰人壽的「益美雙贏」與「鑫美利101」都有單張30～40億元的銷量。

前4月利變壽險新契約保費1,340億元左右，比去年同期成長26.5％，是今年成長幅度最大的保單類型，而今年從1月開始，月月有壽險公司調升宣告利率，保險局也不斷發函「示警」，希望各家公司要落實相關檢視、宣告利率要符合保單設計時的利率假設與穩定的投報率依據。

4月出現幾乎各家壽險公司都調高宣告利率後，4月底即有台新人壽被停售賣最好的「金豐盛」，5月部分壽險公司仍是低調升息，反應之前沒有調整的利率，5月下旬保險局再發函，直接「點名」各公司的「特定保單」，要求填寫保單簽署人員的名字及基本資料，只說是「因業務需求」。

5月債市利率雖有回檔，但遇到國內疫情升溫，業績推動不易，壽險公司本來想再調升部分保單的宣告利率，拉抬一下買氣，在收到保險局的函令，且觀望主要公司都不敢升息下，6月大部分公司按兵不動，應可能是今年以來升息動作最少的一個月。