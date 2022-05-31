宏達電旗艦級VR一體機「VIVE Focus 3及控制器」和新一代VIVE移動定位器生態系統「VIVE移動定位器3.0」及「VIVE表情偵測套件」榮獲全球知名的iF設計獎（iF DESIGN AWARD）殊榮。iF設計獎是全球最負盛名的設計獎項之一，自1953 年於德國成立以來，iF標誌便成為全球公認表彰優良設計認證，由國際設計專家所組成的獨立評委會，根據公平客觀的篩選標準與評選機制選出獲獎設計。

VIVE Focus 3是一款專為企業市場設計可獨立運作無須連接電腦的商用VR一體機。設計概念受飛行護目鏡啟發，擁有簡潔俐落的外型設計，為能提供最舒適便利及長時間配戴的穿戴體驗，採用全新的頭帶設計讓頭盔自然達到均衡配重比例，並配備曲線貼合設計的可拆卸式電池，可輕鬆充電以供全天使用。

為了提供更好的音效效果，採用全新定向式揚聲器降低聲漏，兼顧通話隱私並提供身歷其境的沉浸逼真音效。快速穿戴鈕和易於拆卸的磁性前後襯墊專為高使用流量和清潔需求而設計。 VIVE Focus 3代表著商務VR 新紀元，精心打造令人驚嘆的設計，同時具有卓越的效能、舒適性和耐久強韌。

此外，搭配VIVE Focus 3所設計的6自由度控制器，為企業應用提供精確的追蹤和直覺的VR體驗。獲得專利的螺旋追蹤環可以在大多數角度進行追蹤及減少特定角度的死角區。因此，這有助於提高追蹤準確性並防止控制器漏失使用者的運動。具備人體工學設計並兼顧配重握感，及專為自然手勢所搭配的觸控感測器，都進一步提供了自然和精確的操控效果。VIVE Focus 3控制器擁有長達15小時的電池續航時間和 USB 充電功能，能夠貼合商業應用需求。

而新一代的「VIVE移動定位器3.0」改變了人機互動的遊戲規則，創造業界新標準。其更加強大的功能包含：電池續航力延長75％、重量減輕15％僅重75克、體積也減小了33％，可以作為身體各部位追蹤節點。這種追蹤運動的新方法可以在很小的空間內完成，為低預算用戶提供了一種更經濟高效的方式來捕捉動作，應用在任何創意領域上製作3D內容，並廣泛被使用在電影製作、運動復健與訓練、醫療用途、企業培訓以及VR虛擬人物的全身追蹤等項目中。

「VIVE表情追蹤套件」旨在將臉部表情帶入VR情境中，以便在虛擬化身身上傳達情緒和表情，進一步豐富虛擬互動交流。憑藉60Hz的高追蹤率和紅外照明技術，VIVE表情追蹤套件即使在光線昏暗的環境中也能準確捕捉使用者的嘴唇，頜骨，牙齒，舌頭，下巴和臉頰等38個面部混合動作，可準確地在虛擬世界中描繪臉部下半部區域的真實動作及表情。這挑戰了只有高階頭戴式顯示器才能將面部追蹤帶入VR的觀​​念，從而為更多用戶解鎖在VR世界中的有趣交互。