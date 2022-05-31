國民黨立委林奕華指出，因疫情影響，各縣市高中職以下學校幾乎陸續停課，學生居家上課，校園營養午餐業者不僅被臨時取消供餐，食材損失得自己吸收，日前經濟部公布的紓困對象還把團膳業者排除在外，讓苦撐的團膳業者找她陳情，要求教育部儘快訂出疫情期間的停餐標準。

林奕華表示，團膳業者已快炸鍋，他們被歸類專營事業，又必須符合最嚴格的衛生標準，但疫情來襲，學校取消供餐的食材成本全部由業者承受，問到紓困方案，教育部、經濟部竟然互踢皮球，讓業者求助無門。她今天已要求教育部要儘快跨部會協調，把團膳業者納入經濟部紓困對象，不只臨時停餐應給予補助，團膳業者的人事費用也應該補貼，以減輕業者負擔。

另外，目前高中職以下學校營業午餐契約規範，多數是以當天十點以前通知取消，就全額退費。但林奕華指出，這個停餐標準是沒有疫情時適用，現在動不動就是幾個班、甚至全校停課，業者還必須按規定退費，實在無力經營。她今天已行文教育部要求儘快訂出疫情期間的停餐標準，不要等到團膳業者都倒光了才知道問題嚴重。

林奕華表示，近期各級學校因學生確診停課，或全校預防性停課，也影響輔助教學的老師頓失收入，如特教助理員、鐘點教師、社團老師等，教育部至今不聞不問，讓老師們擔心生計斷炊。林奕華指出，接下來還是可能反覆停課，教育部應儘快擬出對教師的補助方案，協助度過疫情難關。