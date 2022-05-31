非洲國家尚比亞出現政府債務危機，其中最大的債主是中國，7國集團（G7）為此呼籲中國為解決尚比亞債務危機「做出貢獻」。但是知情人士指出，中國在棘手的債務重組方面還缺乏經驗，處理有關國際貸款的各機構間協調緩慢，阻礙了尚比亞債務減免進程，這對解決尚比亞債務危機是一個嚴重考驗。

《路透》報導說，位於非洲東南部的尚比亞目前是新興市場最大債權國，在2020 年成為第一個在新冠肺炎大流行期間爆發債務違約的國家。根據尚比亞官方數據，目前債務負擔相當於GDP的120%，截至 2021 年底，其外債總額超過 170 億美元，當中有1/3債務來自中國。

去年剛執政的尚比亞政府已將解決債務問題列為優先事項，中國上個月同意與法國共同主持尚比亞官方債權人委員會，尚比亞政府對此表示歡迎。其他的新興市場投資者與其他債務國家也密切注意尚比亞的情況，以了解北京未來處理其國際債權的可能方案。

報導引述波士頓大學研究人員稱，中國在過去10年中成為非洲國家的主要債權國，北京自2000 年以來向非洲國家提供了髙達1600億美元的貸款。一位匿名法國官員表示，「必須認識到，中國在處理這類問題上有個學習曲線」，「中國內部協調作業很緩慢，同時也有很多機構持續在放貸」。

尚比亞債權人委員即將舉行首次會議，G7財長本月在德國舉行會議後呼籲中國為債務減免進程「做出建設性貢獻」，中國外交部也發表聲明稱，「高度重視尚比亞對債務的擔憂，支持解決其債務問題的多邊努力」。

另一位熟悉情況的消息人士表示，儘管中國央行願意採取行動，但中國財政部擔心，如果接受尚比亞貸款造成的巨額損失，會為其他債權國開出惡劣的先例。財政部也特別關注中國開發銀行，因為大部分信貸都是通過這些開發銀行提供的。

第3位熟悉情況的消息人士告訴《路透》，除了要協調大陸眾多貸款機構外，中國一直不願參與 20 國集團主要經濟體的多邊債務進程，比較希望能進行雙邊談判，這可以讓北京藉債務重整來達到其戰略目標。

尚比亞的案件可能會受到其他國家的密切關注。例如，斯里蘭卡本月首次出現債務違約，其主要債權國包括中國、印度、日本和歐洲。