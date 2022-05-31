疫情重挫內用信心，台北喜來登大飯店出重手，宣布6月1日起至6月30日，館內比薩屋、桃山、SUKHOTHAI「饗食無限」，不分平假日「內用即送半隻龍蝦」外，原本精緻單點的菜色也首度開放通通吃到飽。比薩屋每人999元起義大利美饌無限暢享，曾轟動市場的SUKHOTHAI泰菜暢饗也重返戰局，每人1190元起大啖超過30道經典料理。搶攻解封前最後一波餐飲血戰。上述價格須另加原價之一成服務費。

台北喜來登表示，全台資深五星義大利餐廳、頂著拿坡里披薩職人協會認證光環的比薩屋，分眾進攻小資族群，四人成行每人只要999元起享人氣義大利菜暢饗，用餐即贈送一份總價值4220元的「義式龍蝦海鮮燉鍋」與「提拉米蘇」。以窯烤火爐烘烤出正統的拿坡里手工比薩，濃郁野蕈香的「黑松露蘆筍野菇比薩」、「邱拉爾雙味臘腸比薩」，還有不敗款「經典培根凱薩沙拉」、吮指回味「義式炸雞」與香氣濃郁的「紅酒燉牛頰南瓜奶油燉飯」等美食。

館內SUKHOTHAI前年首度推出無限暢饗，為泰菜市場丟下一顆震撼彈。今起強勢回歸升級推出30道精選料理，價格不變、菜色選擇更多元，四人同行每人1190元起，贈送每人半隻「黃咖哩龍蝦」與兩款招牌甜點「摩摩喳喳及椰絲西谷米球」(總價值1006元)，消費者可以嚐到泰北瀑布牛肉、泰式沙嗲豬肉串、紅咖哩魚片等新菜色外，還有最厚月亮蝦餅、香茅雞翅、酸辣拌海鮮、酸辣蝦湯等美饌，解放蠢蠢欲動的味蕾。本活動須事先訂位告知使用。

老字號高級日本料亭「桃山」，首度祭出兩大吃到飽優惠：「鍋物放題」每人1490元起可選擇涮涮鍋或壽喜燒鍋底，搭配美國翼板牛、松阪豬肉等無限供應。另一大亮點則為嚴選極致食材的「握壽司放題」，11款經典握壽司(鮪魚、鮭魚、海鱺、鯛魚、紅魽、青魽、蝦卵、蟹肉等)與4大頂級炙燒握壽司(美國極黑和牛、干貝、星鰻、比目魚緣側)無限點用外，還有精選壽司8貫（蔥鮪腹、海膽、鮭魚卵等)限單次點用，每人體驗價1690元起，點用上述兩款放題再贈每人一份「龍蝦和風蒸」(價值800元)。

假日場場客滿的米其林餐盤推薦餐廳辰園「經典粵式美饌暢饗」好評再續，6月30日前超過30款人氣粵菜吃到飽，不只港式點心、還有主廚私房小菜、風味熱炒、粵式煲仔菜、精燉湯品都能無限享用，六人同行再送「黃金片皮鴨四吃」片鴨捲餅、脆皮鴨腿、醬爆鴨架及鴨絲粥，週一至週四每人1299元起，假日每人1580元起。

有「Buffet之王」美譽的自助餐廳十二廚則「搖身一變為單點餐廳」，除維持吃到飽模式外，整個六月份的午晚餐加碼推出桌邊點餐服務，享用美饌不必起身自取，輕鬆點餐由專人服務送至桌邊，包括鮮嫩多汁的必吃美食「爐烤美國肋眼牛排」、炭烤迷迭香羊排、美式香料燴海鮮(包含龍蝦、鱈蟹腳、黃金蟹，限點一份)、乾燒大蝦與喜來登牛肉麵等佳餚通通吃到飽。