上緯投控(3708)今日召開股東會，通過每股配發現金股利1.5元，並順利全面改選董事8席，其中包括獨立董事4席。股東會後隨即召開新任董事會，並由原任董事長蔡朝陽連任董事長。

上緯投控董事長蔡朝陽表示，未來的這一年，持續在過去幾年開拓的事業基礎上，新材料事業將延續固本與新事業發展的兩項主軸策略，以HYVER量產放量及研發推出可回收熱固樹脂系列產品為重點，保持市佔率領先並持續提高獲利；碳纖複合材料已取得國際風機大廠與大陸整機廠訂單，將確保上游碳紗來源並持續提高產品良率，保持營收持續成長並提升獲利；同時整合磁震科技的資源，開拓更多航太及新能源汽車的碳纖複材應用客戶；上緯創新育成則以碳捕捉、再利用及封存、碳纖回收應用為研發重點，輔以碳中和相關企業投資超前佈署。除持續建立新事業外，上緯投控將整合擁有優秀團隊與產品的公司，期能產生綜效、提高競爭力，朝「致力碳中和、創生新材料」的使命邁進。

上緯於今年度推出新產品「EzCiclo 易可收」、「CleaVER 可立解」，不但有效減少碳足跡、並且符合循環經濟的要求。EzCiclo保有熱固性環氧樹脂之物化性、加工特性等優點，更能以極低的回收碳足跡過程，將回收物重複使用在原來應用領域，為100%循環再利用的全球革命性創新。此外，上緯也在CCUS(碳捕捉、再利用及封存)、碳纖複材低碳回收技術投入資源，力拼成為致力碳中和且實現綠色循環經濟理念的減碳專家。