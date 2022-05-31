華邦電(2344)周二召開股東會，通過每股盈餘分配之現金股利1元，以周二收盤價29.3元計算，現金殖利率3.41%。華邦電高雄廠預計111年投產營運，並於112年明顯貢獻集團營收；初期月產能約為1萬片。華邦電高雄廠將導入自行開發之最新DRAM 20奈米製程技術，提供客戶高品質的利基型DRAM產品，以滿足物聯網、智能系統及元宇宙應用等趨勢的需求。

未來一年全球企業營運仍面臨供應鏈瓶頸、通貨膨脹、氣候暖化、科技躍進、資安威脅及疫情起伏等大環境挑戰，華邦電將持續創新與強化產品核心競爭力、落實數位轉型以優化營運體質、強化資安架構以應對網路風險，整合集團資源以發揮經營綜效，積累長期營運成長動能，繼續朝向實現「以綠色半導體技術豐富人類生活的隱形冠軍」的願景邁進，提升企業永續經營的競爭力。

華邦電過去兩年全力推動數位轉型，在十二吋晶圓廠充分發揮效能，對良率提升、生產效率、品質控制皆有顯著的成果，同時運用AI及感測技術連結，建構少量多樣化的智慧生產模式，優化製造與服務流程，持續精進智能化生產的目標。

華邦電高雄廠預計111年投產營運，並於112年明顯貢獻集團營收；初期月產能約為1萬片。華邦電高雄廠將導入自行開發之最新DRAM 20奈米製程技術，提供客戶高品質的利基型DRAM產品，以滿足物聯網、智能系統及元宇宙應用等趨勢的需求。華邦電中科廠則持續優化既有的產能與製程，靈活調整不同產品及製程的配置，同時供應Code Storage Flash與Specialty DRAM兩產品線所需，之後將視高雄廠進度逐步提高Code Storage Flash在中科廠的產能，維持其市場領先地位。

華邦電積極布署於多元市場及新興應用，以開創新產品並滿足不同應用需求的客戶。隨著新興應用市場崛起與既有市場持續擴張，公司提供了業界最廣泛的Flash、DRAM、以及邏輯產品，具備高容量、高效能、高可靠度、高品質、低功耗和安全性等功能。

著眼於資安防護的意識逐漸普及下，華邦電亦於不同產品線上開發出符合市場需求的安全性產品，其中，TrustME產品線的W77Q安全快閃記憶體通過共同準則CC EAL 2、ISO 26262 ASIL-C Ready，FIPS CAVP認證，與標準NOR快閃記憶體兼容，並提供安全的啟動代碼存儲和身份驗證、安全韌體更新和遠端認證等安全特性，於平台韌體遭破壞時可使系統恢復到可信任的韌體，保持系統完整狀態以抵抗攻擊，進而提升系統的防護能力。在邏輯產品線方面，推出了具備高性能及安全功能的新型家用inverter MCU，而伺服器遠端管理控制晶片(Baseboard Management Controller, BMC)則提供企業及雲端網路客戶之雲端安全需求，且新一代高性能BMC開發進度如預期時程進行。

隨著現今電動車趨勢發展成形，除了記憶體事業的Flash及DRAM產品已是全球一線車廠的穩定供應來源外，邏輯事業的電池監控IC(Battery Monitoring IC, BM-IC)產品亦已導入多家知名車廠的鋰電池，並持續耕耘新客戶，將技術延伸至電動腳踏車、電動摩托車及儲能等市場。

在技術開發方面，110年華邦電持續提升DRAM 25奈米製程在營運上的貢獻，成效亦顯著反映在成長的營收上。20奈米的製程開發順利，將於112年導入至高雄廠量產，為華邦電長遠的發展奠定良好的基礎與成長動能。Flash製程方面，華邦電順應市場未來高容量需求，除了持續進行NOR Flash 45奈米製程開發外，也著手優化既有NOR Flash 58奈米製程之規格及效能；華邦電將持續以自有之核心技術，提高產品附加價值，為華邦電與客戶創造雙贏的科技競爭力。