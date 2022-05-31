財政部關務署委由台船(2208)新造的第2艘100噸級巡緝艇，周二於台船高雄廠區舉行命名暨下水典禮，由高雄關關務長陳木榮及台船公司副總經理周志明共同主持，並由高雄關副關務長張淑娟進行命名及擲瓶儀式，祈求平安順遂。

本日下水之巡緝艇命名為「海鷹」，配屬高雄關，其命名是依照海關艦艇命名傳統，首字一律擷取海關的「海」字；「鷹」字則有老鷹飛翔、覓食及育雛之意象，也寓意海關守護國境之業務展翅高飛、查緝走私猶如老鷹獵食般快狠準。另擲瓶儀式源自早年航行技術不發達，擔憂發生船難，會事先將想說的話寫在紙上放入酒瓶，隨波逐流，希望家人收到；擲瓶就是藉打破酒瓶，祈禱不再有瓶中信，象徵船艦平安歸來。

海關推動巡緝艇汰舊換新計畫，係落實政府「國艦國造」及「新世代反毒策略2.0」中優化查緝工具政策，並為維謢海上第一線執勤同仁及船艇安全，規劃建造4艘100噸級巡緝艇，新式巡緝艇具輕量、高速、高耐波力、高續航力等特性，配有高效能夜視偵查系統與通訊設備，不僅提升人員及船艇安全性，更可強化邊境查緝效能，有效嚇阻海上走私。

高雄關表示，海鷹巡緝艇預計於明(112)年1月完工交船，屆時將投入南部海域執行海上巡緝任務，防堵走私及非洲豬瘟入侵，守護國境安全第一道防線，並協助海上人道救援與海洋環境保護任務。