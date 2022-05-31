宜蘭版伯朗大道三奇美徑熱氣球嘉年華因疫情關係停辦2年，今年在眾所期盼下復辦第3屆熱氣球嘉年華，活動在6月4日登場

遊客搭乘熱氣球，可俯視整片金黃色稻浪美景。（吳佩蓉攝）

宜蘭版伯朗大道三奇美徑熱氣球嘉年華因疫情關係停辦2年，今年在眾所期盼下復辦第3屆熱氣球嘉年華，活動在6月4日登場，這次邀請交通部觀光局造型熱氣球「oh熊組長」首度在宜蘭亮相，除了給民眾不同視覺體驗，更利用多元互動方式讓大家搭乘熱氣球，俯視整片金黃色稻浪美景。

熱氣球嘉年華活動在6月4日、5日、11日及12日展開，每日有上午、下午2場，每場開放120人搭乘熱氣球，每人體驗價500元；冬山鄉公所在下午3時30分至4時，開放免費的地面體驗活動，於體驗時在FB「幸福冬山」按讚並出示給在場工作人員確認，可兌換2張體驗券，走進熱氣球中聽專業解說員講解熱氣球的構造與原理。

遊客搭上熱氣球後，將緩緩上升至離地60公尺、約20層樓的空中，一趟遊程約5至7分鐘，1顆熱氣球可供4人搭乘；這次將安排2顆熱氣球繫留升空讓民眾體驗，還有首度在宜蘭登場的觀光局造型熱氣球「喔熊組長」及2顆小型熱氣球供遊客拍照。

白天遊客意猶未盡時，晚上還有熱氣球光雕秀，在6月4日及11日晚上約7時登場，加壓火焰伴隨音樂節奏，再加上冬山鄉的稻浪香，體驗大自然的美妙。鄉公所表示，如遇天候不佳，將延至6月5日跟12日舉行。

冬山鄉長林峻輔表示，三奇美徑自5月1日起開始一系列的活動，繼剛結束的稻浪音樂會，接著登場的是熱氣球嘉年華，融入在大自然裡面，360度環景可看到冬山鄉的美麗景緻，還有熱氣球博物館讓參與的民眾，不管有無搭到熱氣球，也可透過博覽了解熱氣球的由來和典故，是千載難逢的學習機會。