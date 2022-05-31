日本桌球天后福原愛恢復單身後，她的戀情和事業一舉一動都備受矚目，不過福原愛懶理外界紛擾，把事業重心放在大陸，積極更新微博，而福原愛昨（30日）則曬出她與簽名桌球拍的合照，不過福原愛卻自爆自己完全沒化妝，她還曬出哭臉的貼圖說：「不要嫌棄我」。

福原愛把事業重心放在大陸，臉書、IG、推特從去年2月就沒在更新，福原愛全心經營微博，她也不吝嗇分享生活日常，福原愛昨就曬出她與自己親筆簽名的桌球拍合照，只見她躲在沙發後方、雙手舉著球拍入鏡，不過福原愛卻自爆自己完全沒化妝，她還曬出哭臉的貼圖說：「不要嫌棄我」，不過粉絲則紛紛留言給予好評：「看不出來沒化妝，很好看！」、「皮膚很好，不會嫌棄」、「不說還沒看出來」。

福原愛日前才因圓潤臉蛋、穿寬鬆衣物，還遭質疑懷孕了，對此，福原愛雖然沒有正面回應，不過她則靠著居家運動影片粉碎傳聞，福原愛大方露肚皮，間接打破懷孕傳聞，她甚至還發憤要減肥。

恢復單身的福原愛，感情、事業都備受矚目。（圖／本報系資料照片）

其實，福原愛連事業也是關注焦點，福原愛去年11月才接到日本青森大學的客座副教授聘書，但福原愛卻被爆沒開課，她還因此遭疑是「薪水小偷」，對此，福原愛強調，她一切都是按計畫進行，沒有刻意拖延，而學校則表示，福原愛本來就沒有規劃在第一學期教課，預計會在下學期（約10月）才開始授課。