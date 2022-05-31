高雄輕軌C21到C24站預計今年底可通車，看準軌道經濟潛力，高雄市政府捷運工程局公開標售高雄市鼓山區內惟段一小段1201、1201-1地號等1標市有土地，31日完成開標，基地面積約260坪，為住4用地，尚觀地產開發以總價1.50億元、每坪58.02萬元得標，溢價約22.74%。

高雄捷運局31日標售位於高雄市鼓山區鼓山三路與葆禎路口附近住4用地，基地面積259.55坪，底價每坪47.27萬元，總價約1.22億元，本次標售基地共僅1家投標，由尚觀地產開發負責人張富祥得標，決標金額為新台幣1.5億元。

高雄市市調協會榮譽理事長蔡紹豪指出，本次投標數減少，主因在土地面積僅260坪，大型建商開發意願有限。而央行又對建商祭出土建融限制措施，貸款成數限縮，加上工、料雙漲下，中、小型建商現金流容易受到影響，對區域型建商來說，標地風險大幅提高，愈來愈被邊緣化。

高雄市捷運局局長吳義隆表示，該基地周遭生活機能完整，公共設施有鼓山圖書館、美術館外，日常採買亦有國泰市場、內惟黃昏市場等，醫療資源方面則有聯合醫院及正大醫院，開發效能已趨成熟，車程約3分鐘可至台鐵內惟車站。

高雄市捷運局指出，目前高雄環狀輕軌C17~C20站已於2021年12月16日通車，興建中的C21~C24站正式跨入美術館路段，預計今年完工通車，與基地間車程約為5分鐘，未來此區域榮景可期，因此高市捷運局透過標售方式推動市有土地開發。

捷運局除積極推動捷運土地開發(聯合開發)開創新興財源，對於無法辦理聯合開發之市有土地，亦採取出租、標售等多元方式推動市有土地開發，除可吸引民間資金投入、活絡地方經濟外，並挹注各項捷運建設工程經費及降低大眾捷運系統土地開發基金債務及利息負擔。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)