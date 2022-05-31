大陸文化和旅遊部31日發布《文化和旅遊部辦公廳關於加強疫情防控科學精準實施跨省旅遊「熔斷」機制的通知》（下稱《通知》），調整了大陸跨省旅遊實施「熔斷」機制的範圍，將出現中高風險地區的「省（區、市）」縮小至「縣（市、區、旗）」和「直轄市的區（縣）」。

《通知》要求，更加科學精準實施跨省旅遊「熔斷」機制，對出現中高風險地區的縣（市、區、旗）和直轄市的區（縣），立即暫停旅行社及在線旅遊企業經營進出該地的跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務。待無中高風險地區後，恢復旅行社及在線旅遊企業經營進出該地的跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務。

此次大陸文化和旅遊部調整跨省旅遊實施「熔斷」機制的範圍，將出現中高風險地區的「省（區、市）」縮小至「縣（市、區、旗）」和「直轄市的區（縣）」。大陸文旅部在第四版《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南》中指出，要堅持常態化精準防控和局部應急處置有機結合，原則上不對全行業實行「一刀切」。

此前，受疫情影響，大陸跨省旅遊「熔斷」機制於2021年8月開始實施。2021年9月17日，大陸國務院聯防聯控機制新聞發布會上指出嚴格實施跨省旅遊經營熔斷機制，對出現中高風險地區的省（區、市），立即暫停旅行社及在線旅遊企業經營該省的跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務，待該省域內中高風險地區清零後，再行恢復跨省旅遊經營。

有大陸旅行社人士表示，完全理解並遵守熔斷機制，但熔斷帶來的問題是旅行社基本沒有生意，可能收到了客人又會因為出發地或目的地有疫情而取消行程，繼而就是退款。與此同時，頻繁的「熔斷」也讓客人失去了跨省遊的信心。

大陸旅行社廣之旅總裁趙文志表示，《通知》的實施，使因疫情影響而造成旅行社經營範圍受影響面縮小，對於常態化跨省團隊遊組織有明顯利好，特別是隨著端午、暑期的臨近，能有效提振消費者出遊信心，推動旅遊市場健康發展。