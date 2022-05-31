花蓮今天新增確診案1295人，累計3萬3590人確診，衛生局長朱家祥說，3月底疫情升溫到今天為止，花蓮有53名染疫死亡個案，70歲以上長者占了71.7％，其中沒打疫苗有52.8％，在死亡個案中有一半以上的人未接種，有33人是住在照護機構，大多有病纏身，染疫病毒可能是壓垮駱駝的最後一根稻草。「家有一老就是一寶」，請為人子女要帶家中長輩施打疫苗。

縣府從昨天開始至6月7日，針對滿5歲至17歲兒童及青少年接種BNT疫苗。朱家祥表示，國高中完整接種三劑大概占5成左右，而國小生、幼稚園打第一劑整體有7成，同樣呼籲更多家長讓孩子打疫苗，增加保護力。

朱家祥表示，今天校園持續接種，人數最多的明義國小、東華附小都持續在打疫苗，以昨天來看，國中可接種人數573人，已接種兩劑有442人，完整接種三劑有312人，接種率70.6％，而完成三劑有54.5％。高中端完成兩劑791人，第三劑有502人，完成三劑有53.6％，跟國中端數據類似。

至於幼兒園昨天滿5歲可接種311人，接種124人，接種率為39.9％；國小可接種1298人，昨天接種有672人，接種率51.8％，初步來看，幼稚園接種率約3成，國小生則是5成。之前國小莫德納疫苗接種比例有2成2，加上BNT有5成多，整體加起來約有7成，希望接種率能繼續增加，並請家長多留意兒童接種後的身體狀況。

此外，花蓮縣長徐榛蔚今天也前往明義國小及中華國小關心兒童接種情形，她感謝花蓮慈濟醫院、部立花蓮醫院、門諾醫院、國軍花蓮總醫院以及13鄉鎮市衛生所的疫苗接種團隊，承擔起為花蓮縣內101所小學、25所國中以及高中職的疫苗接種工作。

縣府再次提醒，花蓮縣十三鄉鎮市衛生所僅服務「滿5歲之幼童」及「國小生」接種兒童BNT疫苗，「國、高中生」需持學校開立之「補接種通知單」，前往花蓮縣新冠疫苗合約醫療院所；另外，學生快篩陰性再返校接種疫苗；確診3個月內不建議接種疫苗。