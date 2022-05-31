桃園捷運綠線GC03標潛盾地下段工程自2019年9月開工，首台傳統圓潛盾機於去年底從蘆竹區中正北路北出土段往中正路大興西路方向掘進。市議員舒翠玲批評，潛盾機入坑掘進2個月，切刃齒就磨損須換齒，全國營造工程物價指數飆漲，工程一拖再拖恐再多花不少經費。捷工局坦言，潛盾機因切刃齒磨耗過大需做更新，預計11月再次發進。

捷運綠線工程為分標發包施工，原預估2025年完工通車，延宕3年改到2028年，其中GC03標總經費190億元，路線行經桃園區中正路，全長5.79公里共有6座地下車站，配置4台潛盾機，2台傳統圓潛盾機負責北出土段到G10站的隧道鑽掘，另2台中圓潛盾機負責G10站到G07站的隧道工程。

「190億不是190元！」市議員舒翠玲指出，首台傳統圓潛盾機於去年11月啟用，豈料今年1月就因牙齒嚴重磨損無法繼續作業，4台中有2台罷工，憂心綠捷工程會延宕，全國營造工程物價指數從2017年到現在已經上漲30％，整體綠捷工程成本恐再增加200億元，這對桃園的財政來說是非常大的負擔。

捷工局回應，首台傳統圓潛盾機於去年11月啟用推進，為確保作業安全，在接近高速公路前4米處檢修，發現潛盾機前端切刃齒磨耗過大，已停止掘進作業。若僅更換切刃齒，無法確保地下穿越高速公路時的安全性，決定要依該段地質特性重新設計製造切刃盤與切刃齒，切刃盤已進入製造階段，預定11月可再次發進。

局長陳文德說明，綠捷整體進度微幅超前1.92％，GC03標的要徑在G07站至G10站的中圓潛盾隧道施工，停機檢修不會影響進度，為維持GC03標工程進度，G11站、G12站車站出入口開挖作業皆提早7至12個月動工。

捷工局表示，桃園屬於台地，潛盾機穿越段地層結構石英含量高，卵礫石粒徑變化差異大，會要求統包商針對掘進紀錄縝密檢討，備妥策略因應，防止類似情況再發生。至於物價飆漲、營造成本提高問題，由於綠捷早已發包不太受影響，都是按照契約給付，目前僅增加6億元。