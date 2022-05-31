台北市中小學預計6月6日起恢復實體上課，預期許多縣市會跟進。教育部長潘文忠今表示，要恢復實體課程或繼續遠距教學，會尊重地方政府的決定，但站在中央的立場，暫停實體課程應以學校或班級來考量，避免全縣市齊一性的作法，才不會對家長的工作造成太大衝擊。

潘文忠說，教育部已取消國高中九宮格匡列的方式，讓他們和小學或幼稚園一樣，只要班上有1人確診，就全班停課3天。許多縣市的疫情轉為緩和，在教育部訂的停課標準下，應該在適當的機會讓學生回到學校上課，增加他們互動的機會，有助於學習。

相較於實體課程，遠距教學的效果差很多？潘文忠表示，過去兩周並不是每個地方都是全縣（市）都停掉實體課程、改為遠距教學，像新北市就有2成的學校，因為所屬區域疫情不嚴重，因此一直都是進行實體教學。

對於下周起中小學是要實體教學或是遠距教學？潘文忠說，如果地方政府統一決定全縣（市）繼續遠距教學，若家裡有12歲以下的小孩，家長要在家裡陪伴，他們將無法工作，影響太大。因此，站在中央的立場，希望各中小學評估當地的疫情狀況，決定是要讓學生回校上課或繼續遠距教學，而不是由地方政府採取齊一性作法。

潘文忠也說，如果學校或班級持續進行遠距教學，師生應該將口罩拿下來，老師並要多安排一些互動式課程，讓學生交流。以現在國小低年級學生來說，他們入學時就遇到疫情，一直都戴著口罩上課，同學間很少看到彼此真面目，因此若是在家線上學習，應該可以脫下口罩在線上和同學互動。

潘文忠也提醒，學生居家線上學習一段時間後，老師應該評估他們的學習成效，並對學習落後的同學進行補救。教育部也將挹注更多資源在學習扶助計畫上，讓老師可以藉此將未跟上進度的學生拉上來。