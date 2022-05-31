北達科他州近來遭逢大雨襲擊，使這個美國最大的春麥產區種植面臨阻礙，在俄羅斯入侵烏克蘭導致全球小麥供應短缺數百萬公噸帶動價格大漲之際，北達科他州農民非旦無法提高供應量大賺一筆，還可能創下史上最小的種植面積，恐導致全球糧荒更加惡化。

美國是全球第四大小麥出口國，而此時正值全球陷入糧食短缺，已無法承受失去更多的主要糧食。

自俄羅斯在2月下旬入侵烏克蘭導致全球近三分之一的小麥出口中斷以來，芝加哥期貨交易所（CBOT）基準小麥價格已經飆漲50%，漲破每蒲式耳（bushel）13.60美元，此後小麥幾乎是厄運不斷。

中國和部分歐洲地區的收成前景惡化，隨後主要生產國印度禁止小麥出口，導致庫存更加緊缺、全球糧荒加劇。

聯合國警告，戰爭對糧食、石油、燃料和肥料造成的影響，可能導致數百萬人陷入飢荒，且需要數年時間才能解決這個問題。

美國政府一直呼籲農民在今年秋天播種更多冬麥，並表示從今年秋天起將開放在一些環境保護的土地上種植冬麥。惟穀物分析師表示，乾旱的氣候和高漲的農業投入價格，可能使產量增長受到限制。

美國的小麥一年兩收，即現在必須播種的春麥，以及在秋天播種即將收成的冬麥，但都出現了問題。

美國最大的冬麥產區堪薩斯州因之前的乾旱而影響收成。受到嚴重的乾旱氣候影響，堪薩斯州的冬麥收成大減了25%以上。

而北達科他州則面臨雨水太多，一場史上罕見的4月暴風雪使該州部分地區的積雪超過1公尺，之後積雪融化造成了水患。潮濕的土壤不利於小麥種植，且現在春麥播種的時機即將結束。當地農民表示，我們被困住了，通常此時我們已經完成春麥的播種。

今年美國創下自1996年以來最慢的春季播種，而這個潮濕的春季幾乎讓美國北部平原糧倉今年注定無法豐收。根據美國農業部的數據，截至5月22日，美國農民僅完成49%的春麥播種面積，與2014年持平，並創下1996年以來新低。