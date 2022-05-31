迎接夏季到來，手搖飲店「TEA TOP第一味」結合甜點和手搖飲，推出以杏仁鮮奶酪為主的3款新品，包括「杏福是奶茶」、「杏福是青茶」、「杏福是鮮奶茶」，主打可以喝的甜點，一次滿足甜點控和手搖飲的味蕾。

「TEA TOP第一味」首推「杏福是鮮奶茶」，嚴選台東初鹿小農鮮奶製作杏仁鮮奶酪，鮮奶酪需隔著冰塊水降溫，靜置1小時後，再放入冰箱加蓋冷藏3小時以上，製程耗時費工，每日每店限量50杯。業者坦言：「5個小時只能製作20杯的量，花費的時間成本極高，但為了維持風味和品質，我們還是提供用真材實料的手搖飲給消費者。」

「杏福是鮮奶茶」茶香、奶香優雅豐厚，再加入滑嫩不甜膩的杏仁鮮奶酪，整體香氣迷人，杏仁味香不剌鼻，大杯售價70元、中杯售價60元。如果喜歡喝清爽風味的粉絲，則可以選擇「杏福是青茶」，業者採用熟成2年的四季春品種，同時兼具綠茶香和紅茶甘甜，茶湯順口不澀，搭配手作杏仁鮮奶酪，訴求清甜解膩，大杯北部售價50元，中南部售價45元。新品即起至6月12日指定門市開賣，6月13日全台上市。

慶祝新品上市，業者從6月3日到5日推出端午節優惠活動「午日小確幸」，民眾加入官方LINE好友，即可獲贈好友見面禮「幸福的寄凍系列飲品嚐鮮價」活動圖示，至指定門市購買幸福系列飲品並秀出圖示，即可享有新品現折5元好康。