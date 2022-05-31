女星李妍憬（原名李妍瑾）日前曾發文向AV導演圤智雨表示：「如果當A片女優的話，戲引子圤智雨你要不要拍我，如果你不拍我就給別人拍」，圤智雨也一口答應「好呀」，但也提出包括片酬價碼及男優選角等障礙，讓男粉絲興奮回應；面對各界熱烈關注，李妍憬今(31日)鬆口拍了「大尺度」的照片，讓網友們紛紛興奮敲碗；而對於是否應邀下海拍AV？她也終於給出了確定的回應。

「片酬價碼」原本成為李妍憬的是否「下海拍片」的一大障礙，她昨(30日)曾發文說：「要拍早拍了，只是我開價可能真的沒人負擔的起，不過圤智雨你真的很煩耶⋯竟然回我你拍只有我能當男主，不是說我是豬，你捨不得我拍啦，只是談論當下覺得台灣AV產業真的挺慘的，與其說拍，還不如去現場看心酸過程」。李妍憬表示，要她賣身「要天價」：「因為我很愛面子，所以拍了我就不會在華人區塊過生活，打這個賭主要就是知道資金不足，這樣懂了吧⋯⋯一切只是了解AV產業以及不容易」，不少粉絲給她鼓勵說：「勇敢做自己就好」。

李妍憬「是否拍AV？」的熱議，始於她對好友圤智雨開的玩笑。（圖／取自李妍憬臉書）

而一改「天價條件說」，李妍憬今(31日)又發文對是否拍AV給了拍板定案的回應：「今天讓男性期待了一下，抱歉我只是跟某人打賭，我拍床戲都哭哭了！不會拍A片」，曝光了她其實「嘴大膽小」的保守本性，也讓引頸企盼的吃瓜網民們失望了：「幻想要破滅了」。

李妍憬透露其實拍床戲都會哭哭，不會拍A片，給了確定答案。（圖／取自李妍憬臉書）

雖然AV不會拍了，但李妍憬鬆口六月底要拍一線品牌的形象照，並透露「尺度很大」，表示到時候成果出來，會再放出來跟大家分享，「然後有話題很開放的我是可以聊，一不小心可能要去主持了」，粉絲看到後期待敲碗：「妍前途無量」、「男性的福利嗎？好想看」、「這時候應該開放應徵男主角」。