館長陳之漢2020年間曾遭槍手劉丞浩開槍，檢警追查下發現竹聯幫寶和會是幕後指使主謀，並揪出寶和會成員曾擄走「紅景天吸金案」主嫌謝忠奇，並將其囚禁1個多月，還逼迫對方交出1000多萬贖金才放人，全案揭發後，寶和會組長施俊吉、劉丞浩等人都與謝達成和解，總計交付460萬和解金。針對唯一未和解成員黃登一，新北地院今判處其賠償40萬元，全案可上訴。

竹聯幫寶和會長期靠放貸、酒店圍事等活動壯大聲勢，並持續從事槍擊殺人、傷害、恐嚇等不法暴力犯罪，去年因館長槍擊案，遭檢警揪出曾涉販多起擄人勒贖、槍擊案。新北地院去年依殺人未遂等罪判劉丞浩有期徒刑16年、寶和會組長施俊吉18年6月，2人均強制工作3年。同案黃登一等7人，分別判刑10月至8年6月不等。

判決指出，施俊吉得知犯下紅景天吸金案的謝忠奇身懷鉅款，就算遭擄走也不敢聲張，因此2019年7月間遠端指揮劉丞浩等人帶著電擊棒、眼罩、手銬腳繚及辣椒水等工具，前往謝男在內湖的住家擄人，將其帶往深耕區某洗車場地下室關押。

施俊吉通知黃登一、秦俞軒到場輪流看守，謝男遭關押期間，曾遭威脅「有人要你一手一腳，如果這一手一腳要保全就要拿5000萬元出來」，雖然他數度反映無資力籌措，但是施俊吉仍以每周5至6次的頻率，與劉丞浩到場施壓，謝男不堪其擾，曾試圖服藥自盡，但寶和會成員發現後對其灌水催吐才搶回一命，施男也氣憤怒打謝男頭部。

謝男隔月在寶和會成員監督下，交付320萬元贖金，而黃登一也獲得3萬元報酬，不過，寶和會仍不罷休，將謝男再度轉往汐止某飯店持續關押，謝男也再度交付籌募到的660萬現金、3張300萬支票給施俊吉，施俊吉事後也給黃登一5萬元報酬。

謝忠奇事後對施俊吉等人提告，求償1120萬元。新北地院指出，施俊吉、柯仲逵、陳冠宇、劉丞浩、許祐銓及秦俞軒等5人已在去年12月間與謝男達成和解，並給付總計460萬元和解金，不過犯嫌之一的黃登一因未到庭和解，因此判處其賠償損害賠償金30萬、精神撫慰金10萬元。