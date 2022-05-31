新竹某科技羅姓副總經理日前開車在新埔鎮涉嫌肇事過失致機車騎士死亡，被爆有警界高官介入關心疑雲，新竹縣警局局長楊哲昌31日自請處分，下午發佈加重相關幹部的懲處，並把相關通聯紀錄和通訊對話紀錄移請新竹地檢署，調查是否有高階幹部及友人介入關心或不法行為，以昭公信。

縣警局31日下午發布新聞稿，針對新埔車禍處置疏失的相關幹部加重懲處，局長楊哲昌考監不周自請處分，副局長許豐統原劣蹟加重為記過1次，公關科長嚴永銘維持申誡1次，新埔分局長林英煌申誡1次加重為記過2次。

另外，刑警大隊副大隊長吳仁志，打電話請新埔分局長林英煌關懷涉嫌肇事的羅男，第一波未被列入懲處，這波被記過1次。

縣警局表示，此案家屬質疑有人關說導致妨害公正調查，為昭公信並自清，將由局長楊哲昌以下相關高階幹部，主動提供通聯紀錄及通訊軟體對話紀錄，併案移請新竹地檢署參辦，調查有無其他高階幹部關心或不法行為。

縣警局指出，肇事者聲明書來源，經查為副局長許豐統的友人提供，給許轉供警局參考，並無其他動機意圖，也沒有發現有其他警界高層指示或涉入。

縣警局表示，對本案相關人員行為不當，警局未能即時釐清案情，致外界觀感不佳，影響警察形象，將要求各級主管引以為戒，以防止類似案件再度發生。