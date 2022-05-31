西方國家持續提供烏克蘭火力更強大的武器，讓親克宮的俄羅斯知名美女主持人斯卡比耶娃（Olga Skabeyeva）嗆第三次世界大戰已經開打，聲稱該是時候結束對烏「特別軍事行動」，除了烏克蘭外，俄羅斯將被迫讓整個北大西洋公約組織（NATO）去軍事化。

綜合英國《地鐵報》（Metro）、《太陽報》（The Sun）報導，以立場親克里姆林宮聞名的美女主持人斯卡比耶娃30日在俄羅斯-1頻道（Rossiya 1）的節目上表示，西方提供烏克蘭武器的做法代表已經演變成一場全球衝突。

「也許現在是時候承認，俄羅斯在烏克蘭的特別軍事行動已經結束」，斯卡比耶娃說：「某種意義上來說，一場真正的戰爭已經開始－第三次世界大戰，我們被迫不只是對烏克蘭去軍事化，還包括整個北約。」

「我為什麼這麼說？攻擊頓內茨克（Donetsk）的不只是有搭載集束彈藥的龍捲風（Smerch）多管火箭發射系統，那些攻擊也使用了美國M777榴砲。」

烏克蘭近期才展示英國提供的「獵狼犬」（Wolfhound）裝甲車，同時烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）等烏國官員近幾周來不斷敦促美國提供射程更遠的「多管火箭系統」（Multiple Launch Rocket System, MLRS）、「海馬斯」（HIMARS）火箭系統，不過美國總統拜登30日強調，不會給烏克蘭能打擊俄羅斯境內的火箭系統。

除此之外，另一名俄羅斯名節目主持人索洛福尤夫（Vladimir Solovyov）上周才表示，俄軍唯有在抵達英國巨石陣（Stonehenge）後才會停止對歐洲的進犯。

報導指出，俄軍是否有能力攻打北約還是未知數，根據英國國防部30日的情報，在烏克蘭作戰的俄羅斯部隊正出現叛變、士氣低落、缺乏有經驗且有信譽的指揮官等問題。

文章來源：World War Three ‘has already begun’ Russian state TV claims with threat to Nato
文章來源：Kremlin TV propagandist claims World War 3 has started with Russia
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