西方國家持續提供烏克蘭火力更強大的武器，讓親克宮的俄羅斯知名美女主持人斯卡比耶娃（Olga Skabeyeva）嗆第三次世界大戰已經開打，聲稱該是時候結束對烏「特別軍事行動」，除了烏克蘭外，俄羅斯將被迫讓整個北大西洋公約組織（NATO）去軍事化。

Russian TV propagandist Olga Skabeyeva suggested again that it's time to admit that the "special operation" was over and the Third World War had begun. According to her, Russia is forced to demilitarise not only Ukraine, but the whole NATO. pic.twitter.com/xOObJ1NglT — UkraineWorld (@ukraine_world) May 30, 2022

綜合英國《地鐵報》（Metro）、《太陽報》（The Sun）報導，以立場親克里姆林宮聞名的美女主持人斯卡比耶娃30日在俄羅斯-1頻道（Rossiya 1）的節目上表示，西方提供烏克蘭武器的做法代表已經演變成一場全球衝突。

「也許現在是時候承認，俄羅斯在烏克蘭的特別軍事行動已經結束」，斯卡比耶娃說：「某種意義上來說，一場真正的戰爭已經開始－第三次世界大戰，我們被迫不只是對烏克蘭去軍事化，還包括整個北約。」

「我為什麼這麼說？攻擊頓內茨克（Donetsk）的不只是有搭載集束彈藥的龍捲風（Smerch）多管火箭發射系統，那些攻擊也使用了美國M777榴砲。」

烏克蘭近期才展示英國提供的「獵狼犬」（Wolfhound）裝甲車，同時烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）等烏國官員近幾周來不斷敦促美國提供射程更遠的「多管火箭系統」（Multiple Launch Rocket System, MLRS）、「海馬斯」（HIMARS）火箭系統，不過美國總統拜登30日強調，不會給烏克蘭能打擊俄羅斯境內的火箭系統。

除此之外，另一名俄羅斯名節目主持人索洛福尤夫（Vladimir Solovyov）上周才表示，俄軍唯有在抵達英國巨石陣（Stonehenge）後才會停止對歐洲的進犯。

報導指出，俄軍是否有能力攻打北約還是未知數，根據英國國防部30日的情報，在烏克蘭作戰的俄羅斯部隊正出現叛變、士氣低落、缺乏有經驗且有信譽的指揮官等問題。