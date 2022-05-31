保一學弟打傷學長案 考績會嚴懲2大過免職

保安警察第一總隊三峽營區本月26日發生34歲吳姓警員打傷49歲蔡姓警員，蔡員驗傷後報案，控告吳員涉嫌妨害公務、傷害及毀損，保一總隊事後召開風紀評估會議，提報吳員為關懷輔導對象，並記一大過處分。昨（30）日保一總隊召開考績會議，會後決議吳員違反警察品操風紀情節嚴重，予以兩大過免職。

本月1日隸屬保一總隊第五大隊汽車隊蔡姓警員在清潔大巴士內部時，發現1個廢棄便當盒，經向上級呈報，大隊查出便當盒為吳姓警員丟棄，遂叫來吳員詢問，吳坦承過失，承諾往後會妥善管理隨身物品，避免造成他人困擾。

事後吳員疑不滿遭人舉報，自行查出當天駕駛員身分，26日上午趁蔡駕駛大巴士到廣場停放時，上車詢問「你是不是蔡某某？」，蔡員回應「是」，吳員立即拳腳相向一頓痛毆，造成蔡員的左腿脛骨斷裂。

據了解，吳員2020年1月分發到保一總隊，6月間吳員要求同寢室同學將電風扇轉動，但同學不願意，吳員當場爆怒，衝上前毆打同學，隨後被眾人拉開；同年8月吳員派往新北市三重警分局偵查隊支援「無毒校園」警力，常因不配合小隊勤務作息，與小隊長口角，甚至放話恐嚇，於2021年遭三重分局「退貨」，同年5月歸建保一總隊。

昨日保一總隊召開考績會議，考量吳員情緒管控不佳，非首次對同仁言語或行為暴力，已不適任警察工作，故以違反警察品操風紀情節嚴重，予以兩大過免職。