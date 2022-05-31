慢性鼻竇炎容易導致鼻腔鼻竇黏膜組織增生、出現鼻息肉，拖延治療恐影響生活。（王堂權醫師提供）

新冠肺炎疫情肆虐全台，許多人一旦出現流鼻水、鼻塞、嗅覺異常等症狀，經常擔心自己是否染疫了。醫師指出，國內慢性鼻竇炎盛行率高，這些長期有鼻部症狀的人，在疫情下很容易造成誤解；如已排除感染新冠肺炎的可能性，且症狀超過2周仍不見好轉，可能是合併鼻息肉問題，建議赴耳鼻喉科安排進一步檢查。

中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科暨聽語中心主任王堂權觀察到，受到新冠肺炎疫情侵擾，民眾對於流鼻水、鼻塞、嗅覺或味覺異常等症狀都已有高度警戒，但病人出現2種極端現象，一種是即便快篩陰性仍遭受旁人側目，因而主動安排檢查，另一種是擔心被感染而抗拒就醫。

王堂權說明慢性鼻竇炎成因，人體共有4對鼻竇，可以想像成一條條水溝，分布在眼睛和鼻子附近；由於有些地方開口較狹窄，當出現上呼吸道感染時，黏膜發炎會腫脹，使得水溝開口堵塞，水溝裡的分泌物排不出來，不斷累積就會引發細菌滋生及感染，當感染持續3個月以上，身體本身修復能力無法緩解，就成為慢性鼻竇炎。

新冠肺炎和慢性鼻竇炎雖然有類似的症狀，但有幾個症狀差異可供自我檢視。王堂權指出，慢性鼻竇炎的鼻涕黏稠、呈黃綠色，且容易有鼻涕逆流，咳嗽有黃痰、容易夜咳；新冠肺炎症狀則以鼻水、乾咳為主。另外，慢性鼻竇炎也可能導致中耳炎、臉部腫脹悶痛（顴骨、額頭和鼻樑處）、呼吸有異味等症狀。

王堂權指出，慢性鼻竇炎容易導致鼻腔鼻竇黏膜組織增生、出現鼻息肉，使病況加劇，如果拖延治療更會影響生活；近年有大數據研究顯示，慢性鼻竇炎可能跟睡眠障礙、睡眠呼吸中止症、憂鬱焦慮、心血管疾病或腦中風、慢性中耳炎等有關，甚至會導致聽力受損。

王堂權分享，最近收治一名40歲音樂錄音師，原本可精確地聽到8000赫茲(Hz)以上的音頻，罹患慢性鼻竇炎合併鼻息肉後，影響耳咽管的功能及中耳的壓力調節，併發中耳炎，導致嗅覺和聽覺雙雙受損，嚴重影響生活與工作。由於患者是「靠耳朵吃飯」，很擔心手術治療效果如何，也害怕術後照顧不善引發更嚴重問題，因此決定使用新一代生物製劑，經過治療後，鼻竇炎與鼻息肉症狀獲得明顯改善，呼吸順暢之外，聽力也恢復到正常標準。

當常規藥物治療不盡理想時，功能性微創內視鏡鼻竇手術是目前的標準治療之一。如果將鼻竇通道比喻為溝渠，微創內視鏡手術切除鼻息肉就像疏濬工程一樣，暢通後有機會改善及恢復鼻竇的正常功能，如進階使用3D內視鏡導航手術，可以更精準去除病灶以及重建鼻腔鼻竇的功能。

但有國外研究顯示，針對嚴重或頑固型的慢性鼻竇炎，逾3成的慢性鼻竇炎合併鼻息肉的患者，術後半年內有可能再復發鼻息肉，且症狀隨時間增長而變嚴重，也可能需要再次手術。

王堂權表示，這類患者可能屬於跟免疫系統密切相關的「第二型免疫反應」發炎體質，相較一般患者，有較高的鼻息肉復發風險，除了手術治療，可能還需搭配類固醇鼻噴劑或口服藥物治療，目前也有新型的生物製劑，可以精準調控發炎物質，縮小鼻息肉體積、改善鼻腔阻塞與嗅覺喪失等症狀，並減少7成復發與需反覆手術的機率。