新冠肺炎疫情肆虐2年多，世界各國陸續走向解封，與我國鄰近的東南亞及日本、韓國等也陸續開放，台灣民眾何時能夠再度出國旅遊，近期的討論度越來越高，航空及旅遊業者也已動起來準備。台灣虎航繼招募人才和推出798元限定優惠機票後，今再宣布與樂天信用卡合作推出「樂虎卡」，與近萬家日本商家合作，主打「真日系」體驗，在國境解封前先給消費者累積一波優惠。

日本長年獨占台灣人最愛旅遊目的地排行榜冠軍，根據交通部觀光局資料，2019年度國人赴日旅遊人數達近500萬人次，榮登當年榜首，更佔總出國人數超過3成。在日本對全球觀光客解封號召下，台灣遊客也摩拳擦掌再次啟程，而根據2021年10月至2022年3月的《旅日渴望大數據》報告，台灣人旅遊最愛的前5大城市依序為東京、京都、北海道、大阪以及沖繩。

台灣虎航董事長陳漢銘表示，雖然疫情仍起伏變化，但台灣虎航在人力招募、機隊拓展皆如計畫推進，日前推出798元的機票優惠，民眾熱烈地響應造成官網當機，公司一方面對旅客感到抱歉，另一方面卻也得到鼓舞，認為疫後旅遊市場可期。

台灣虎航與台灣樂天信用卡合作發行聯名卡「樂虎卡」，提供虎航購票全年3％回饋，加碼活動包括樂虎卡友日與台灣虎航VIP封館日購票享最高8折優惠，2人免費託運行李外，機上購物最高折抵10％，旅日消費最高2.5％回饋，同時配合近萬家日本人氣商店折扣與退稅，最低5折起，更可無限次免費使用日本9大機場內配合機場休息室。

樂天卡玩台精選國內眾多藥妝、餐飲、時尚等日系品牌優惠，包含人氣連鎖藥妝品牌松本清、日系時尚眼鏡品牌Owndays等祭出消費最高5％回饋，亦有其他熱門日系餐飲品牌熱門排隊壽司品牌壽司郎8％回饋、YAYOI彌生軒、世界的山將等除享9折外再享3％回饋。

上市期間有多項加碼活動最高回饋19％，包括2022年底前核卡30天內單筆交易超過500元可獲得台灣虎航tigerclub回饋金500點，6月底前再另外贈送桃猿棒球隊球票1張。7月底前核卡且核卡當月至次月底前累計消費6000元可獲得便利商店禮券800元，累計消費達1萬2000元可獲得便利商店禮券1800元，即日起至7月底前每筆消費即等同抽獎機會1次，最高獎項為東京或大阪來回機票。

台灣樂天信用卡董事長石井英治說，樂天信用卡帶給台灣消費者「真日系」的用卡體驗，這來自樂天集團在日本完整的消費生態圈，從知名連鎖藥妝、一級百貨品牌與購物中心、日本道地美食、觀光纜車、遊船、展望台、動物園、主題樂園、博物館與美術館等文化與娛樂優惠，機場貴賓室、行李寄送與租車等服務，近萬家合作商戶，帶來最日本道地的旅遊體驗。