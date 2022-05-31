日本24歲寫真女星青井春擁有甜美臉蛋，上圍傲人的I級罩杯，在Instagram擁有4.6萬人追蹤，她曾以童星身分入行，不過發展不太順利，因此換新經紀公司後改名重新出道，豐滿身材和清秀臉蛋讓她在寫真界人氣飆升，過去曾在大學就讀時推出寫真集掀起一陣熱議。近日她要推出寫真集，多張美照流出，令許多粉絲瘋狂。

日本24歲的寫真女星青井春於近日宣布即將推出寫真，她預告將於端午節6月3日開賣，寫真書封面是她穿比基尼的上半身視角，曼妙身材和甜美笑容擄獲粉絲們的目光。青井春當年以兒童模特兒出道，6歲進入演藝圈後工作了一段時間，從小就喜歡藝術表演，直到大學才加入寫真界，過去接受採訪時透露就讀大阪的一所時裝大學，當時憑藉著青春外型和優越身材獲得不小的熱度，卻在2019年淡出，直到2020年11月她才透露自己換了新的經紀公司，改名青井春，重新返回寫真界。

她雖然是日本人，對韓文也充滿興趣，曾考有韓檢資格，身高164公分，擁有I級罩杯曾受到許多男性關注的目光，青井春坦言這對她是一種困擾。而發行商釋出的影片中有青井春拍攝的花絮，她穿著白色蕾絲內衣在室內擺著姿勢，陽光從窗外透進給人慵懶的感覺，其中一幕她整個人縮在浴缸中，鎖骨上清晰可見有水珠，青井春游刃有餘地對著鏡頭展現魅力，讓粉絲們直呼期待寫真集販售。