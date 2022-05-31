新竹地檢署昨日晚間接獲轄內醫院通報，有急診病患不明原因猝死，篩檢呈陽性反應，新竹地檢署結合警政、衛政資訊，向家屬溝通後，利用影音科技設備確認大體身分，在當晚完成視訊相驗程序並發給相驗屍體證明書，使家屬減少往返耗費，同時也降低人員染疫風險。

鑑於國內尚處於嚴重特殊傳染性肺炎疫情期間，新竹地檢署檢察長張介欽到任後，就疫情期間非病死的染疫個案相驗工作，指示遵照台灣高等檢察署相關業務資料彙編揭示的處理流程，秉於防疫優先，兼顧便民，並善用影音科技設備為處理原則，且應適時與家屬詳盡說明溝通，綜合考量防疫必要及家屬要求，共同防止疫情蔓延。

新竹地檢署在30日晚間8時30分許，接獲通報稱轄內醫院有急診病患不明原因猝死，且該患者篩檢呈陽性反應，新竹地檢署隨即做好相關單位橫向聯繫工作，且向居住外縣市的家屬說明溝通後，經家屬同意，協請家屬於昨晚至新竹地檢署，利用影音科技設備確認大體身分，於晚間12時許完成視訊相驗程序並發給相驗屍體證明書，使家屬減少往返耗費，同時也降低人員染疫風險。

疫情期間，新竹地檢署對於非病死的染疫相驗案，將持續以防疫優先、釐清死因、關懷家屬為中心，並善用影音科技設備，儘速妥適完成司法相驗。