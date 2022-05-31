旗津全新網美打卡景點「海之星沙灘俱樂部」日系純白外觀吸睛。（高市觀光局提供）

「2022高雄愛河龍舟嘉年華」睽違兩年將登場。（高市觀光局提供）

旗津藍眼淚與沙灘夜色。（高市觀光局提供）

住宿部分有漢來大飯店「漢來饗樂趣」住房專案，入住超值價每晚4900起。

端午連假將至，高市觀光局與各家業者合作，推出端午連假期優惠懶人包，希望在疫情嚴峻之際，力挺觀光、旅宿業者度過難關，民眾可上高雄旅遊網搶優惠。另外，高雄愛河龍舟賽睽違2年後再度登場、旗津全新網美打卡景點「海之星沙灘俱樂部」近日也熱鬧開幕，旅宿業期盼吸引遊客回流。

高市觀光局指出，「2022高雄愛河龍舟嘉年華」刺激熱血的龍舟賽，體愛河驗周邊水上遊憩設施、大型親子舞台劇「出南方劇團」、環保文創市集等活動，順遊亞灣區、鹽埕等相關景點外，還有最具熱帶風情的旗津。

另外，觀光局與高雄在地業者合作，全新打造「海之星沙灘俱樂部」日前熱鬧開幕，日式純白建築在整排椰子樹襯托下，相當適合網美們來取景。

觀光局說明，「海之星沙灘俱樂部」為回饋旗津在地居民，凡設籍旗津前往俱樂部消費可享9折優惠，一般民眾6／1-6／15消費拍照打卡上傳IG或FB，就送特製風味點心1份，除提供輕食、啤酒、特色飲品等海邊不可或缺的清涼元素，也不定期舉辦文創市集、露營品牌進駐等活動。

觀光局指出，未來也會有動力水域活動加入營運，結合旗津藍眼淚、波波草、高雄燈會光幻映像(貝殼館旁)、光影振福(豐收廣場旁)、青鳥(沙灘吧後方)、引路使者(沙灘吧後方)等燈飾進駐，形成旗津夜晚最美的海岸線，夏天的旗津越夜越美麗，連假來旗津海邊或躺或坐，喝杯特調，享受猶如置身峇里島的休閒體驗。

此外，自5月南橫恢復通行後，再次帶動高雄東九區觀光熱潮。東高雄觀光產業聯盟鍾兆淵理事長表示，目前不論平假日均有不少遊客以南橫為旅遊目的地，到東九區可欣賞客家文化、品嚐小農慢食及內門總舖師料理、了解原住民傳統、體驗六龜溫泉、還有各大宗教廟宇、及各式特色民宿等豐富觀光元素，業者也都祭出許多優惠，歡迎遊客規劃2天1夜或3天2夜的深度旅遊，開心渡過端午連假。

另外，觀光局也誠心推薦，旅客在端午連假暢遊東高雄及南橫後，回到市區後也有滿滿破盤優惠可以享用，觀光局也和多家業者整合推出許多優惠方案，優惠懶人包已在高雄旅遊網上( https：//khh.travel/zh-tw/event/news/4526 )發布，鼓勵大家來高雄消費搶好康。

住宿部分有漢來大飯店「漢來饗樂趣」住房專案，入住超值價每晚4900元起，還送2000元漢來美食餐飲券或1600元住宿折抵券2選1。

高雄福華飯店則有初夏一泊二食住房專案，入住豪華雙人房超值優惠價只要3988元起(加贈豐盛的自助早餐及麗香苑晚餐)。

高雄圓山大飯店推出平日每房5800元住房一送一專案優惠；高雄寒軒國際大飯店，推出商務客房專案(原價9240)平日3999元、假日4799元優惠；

義大皇家酒店首創以居住地劃分，推出「命中註定在義起」住房專案，設籍「台中以南」民眾，即日起至6月30日止，週日至週四入住雅緻家庭房一晚，含翌日早餐二客，友情價只要3200元(一成服務費另計)，以低於3折的優惠讓中南部鄉親享受安心假期。

旗津道酒店也特別針對高雄市民推出獨享「愛戀旗津」專案，即日起至12月30日止，水光街景房1588元（含兩早餐）、曙光人文家庭房2588元（含四早餐），60歲以上再送KTV包廂歡唱。

餐飲方面，業者也大放送，漢來美食放大絕祭出用餐單筆消費滿6888元即贈送一張價值超過14700元的五星級飯店住宿券，超過2倍以上的大優惠，可謂史上空前。民眾於6／1～6／4到猶大獅廚享受美食，來店用餐即招待義大利汽泡酒，每人1杯。

牛排名店MÚO steakhouse，也推出6月份民眾來店用餐，每桌贈送煙燻奶油一份；Le bon marche好市集手作料理，推出周至周日限定外帶香料烤雞享受餐， 週末限定享受價 1560元；馬爹力餐酒館，推出四名同住家人並完成3劑疫苗接種，預約訂位即贈送烏克蘭的瑪蘭哥香檳氣泡酒。

義大遊樂世界六月起推出18歲以上打滿3劑疫苗平日暢玩只要333元，端午連假期間，名字有「義、大、端、午」的民眾，更只要破盤價55元。

鈴鹿賽道樂園也推出雙人全日暢遊666元，1名18歲以上成人購買乙張全票，可免費帶1名12歲以下的兒童，全日暢玩11項遊樂設施，另外單人卡丁車2場或是好友雙人共尬同1場都只要999元(初次體驗遊客須付100元講習費)。

高雄愛河周邊的永浴愛河咖啡輕食推出消費金額滿100元，即送1張飲品半價券優惠活動。蓮池潭也有全台唯一五塔環狀滑水場，南部最大水上樂園纜繩滑水，也提供買一送一優惠活動，如果想到東高雄來趟身心靈旅行，寶來花賞溫泉公園也提供泡湯券買一送一活動。更多高雄旅遊景點及活動相關資訊，請上高雄旅遊網( https：／／khh.travel／ )查詢。