高市府地政局111年度第2季開發區土地標售，共計推出9標11筆優質建地，27日公告，預計6月15日開標，合計總底價18億5586萬1399元。為配合防疫，本季開標作業不開放民眾進場，投資人可透過地政局Facebook粉絲專頁同步收看線上直播。

第84期市地重劃區位於仁武區八德西路旁，距國道1號及10號鼎金系統交流道僅數百公尺，區內北屋滯洪公園及道路開闢後，型塑優質水岸綠地環境並提供舒適活動空間，居住品質大幅提升，本季推出1標2筆住四土地，臨北屋南街及京學街，合計面積約386坪，近北屋滯洪公園及澄觀公園，具備休閒住宅優勢。

高雄大學區段徵收區，區內公共設施完善，為北高雄優質文教特區，頗受投資人青睞，本季再釋出1筆住三土地，臨大學5街及大學52街，面積約1800坪，西側鄰近高雄大學，適合興建景觀大樓。

大坪頂5號道路區段徵收區，位於高鳳路東側，環境清幽，市府開闢孔宅綠園、星光隧道，增加休閒空間，區內10號道路可通往大寮，交通便利，本季釋出1筆住二土地，面積約1139坪，臨孔宅新路、孔宅六街及孔宅七街，近高鳳路，即將全數銷售完畢。

第13期市地重劃區，位於民族一路東側、南臨綠園道，區內有科工館、婦幼館，休閒條件佳，本次推出1筆面積約157坪住三土地，屬科工館及綠園道第一排角地，近科工館車站及興建中輕軌大順九如C30站，為優質住宅用地。

第48期市地重劃區，推出1標2筆住五土地，合計面積約83坪，臨中華三路及三德西街，近三塊厝車站、三民國小及三民市場，商業機能優。

中都重劃區，串連美術館特區及農16，成為高雄市最大的優質住宅聚落，本季在德旺街推出1筆住三土地，面積約245坪，近同盟三路及美都公園，區位條件佳。

第77期市地重劃區，近快速道路省道台88線及中山高五甲系統交流道，交通便利，本季在海涵路推出1筆土地，面積約313坪，緊鄰公園預定地，地形方整，利於整體規劃透天住家。另1號道路區段徵收區及土庫段區段徵收區各推出1筆土地，供投資人多種選擇。