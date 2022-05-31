A股三大指數31日震盪走高，延續反彈走勢，創業板指漲超2％，科創50指數大漲逾3％。概念股方面，農業相關類股集體大漲，消費電子、食品飲料、白酒等大消費類股全線走高，半導體、工業母機、家電等類股相繼走強；汽車整車、基建股陷入回檔，煤炭、教育等類股走弱。

總體而言，個股漲多跌少，兩市近3,400檔個股收紅，兩市連續三個交易超百股漲停或漲超10％，中通客車再度漲停實現連續13根漲停。

具體看，截止收盤，滬指報3,186.43點，漲1.19％，成交額為4,325億元（上一交易日成交額為3,767億元）；深成指報11,527.62點，漲1.92％，成交額5037億元（上一交易日成交額為4,344億元）；創業板指報2,405.08點，漲2.33％，成交額1,588億元（上一交易日成交額為1,291億元）。

從盤面上看，糧食概念、科創次新股、消費電子概念股漲幅居前。汽車整車、煤炭、新型城鎮化概念股跌幅居前。