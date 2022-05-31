台灣君梵深耕本土市場已然33個年頭，自1989年從一個小小服飾店開始，現今已成為三宅一生全球海外最具規模的代理商，旗下代理品牌包含ISSEY MIYAKE、PLEATS PLEASE等等主副品牌。而過去相當低調深耕市場的台灣君梵，近幾年也開始大動作往數位市場靠攏，經營33年的代理商過去並未有過數位官網，而在今日台灣君梵也正式啟動了品牌官網，並昭告未來數年將繼續朝全數位化的道路前進。

而全新官網的上線，也請到設計師方序中特別為台灣君梵打造視覺形象，以三宅一生貫有的布料律動包裹著紅色線條，象徵君梵「衣服穿在外面，但須用心體會」的企業精神，也與台灣君梵董事長徐煥開一直以來強調的服務熱誠不謀而合，而此次的全新形象官網首發，也請來君梵們在各界的品牌好友們，從他們獨特的視角切入，透過影片向大眾傳達自己與君梵理念的契合之處。影片請來了巧偶花藝設計總監林哲瑋、VWI by CHADWANG主理人王策、CJSJ品牌主理人＆主廚莊如＆Soriano Joaquin、官方網站主視覺動畫設計師王宗欣(dosomething studio 創辦人)，以及官方網站主要設計師方序中，共同分享自身對於品牌的堅持、服務品質、以及他們眼中的君梵。

誠如王策在採訪中所言，「以樸實跟低調，在細節上面講究分寸為它的主要品味。」短短一句話，道盡台灣君梵與三宅一生的核心風骨，實屬不易。而這些謂之樸實低調的細節，也展現在台灣君梵在台開設的店鋪設計之中，從開門接待開始至消費者步出店外，每一秒的體驗均完整呈現了三宅一生所希冀的品牌樣貌。

自然流動的線條，可以說是ISSEY MIYAKE最大的特色。（君梵提供）