麥錦秋將部落民俗植物假酸醬葉融入小米甜甜圈內，獲得最佳創意獎。（林和生攝）

屏東科技大學陪伴社區部落發展林下經濟相關產業將近20年，產出包括森林蜜、段木香菇及部落土雞等多項好物，昨日更與長期蹲點的霧臺及牡丹鄉合作，舉辦銅板美食創意料理競賽，期待透過食物導入遊程，作為遊客深入認識部落的起點。

林下經濟靈魂人物、屏科大森林系教授陳美惠表示，過去走入部落，多以風味餐作為食物開端，但礙於人數或經費考量，並不適合每次造訪的旅人，因此突發奇想，與部落共同腦力激盪，期盼藉由在地食材堆疊與巧手料理，開發出能於在地扎根的銅板美食。

牡丹鄉長潘壯志不諱言，透過買了就走的部落輕食，可以留下更多時間認識在地風土民情，當然部落風味餐也有需求，給遊客多種選擇，可望讓地方觀光發展更全面。

霧臺鄉神山部落就以社區發展協會名義共同研發「祈芋泡芙」參賽，獲得在地特色組首獎，族人劉美英說，芋頭為魯凱族重要經濟作物之一，每年4、5月夜晚都會飄出陣陣柴燒味，也是部落族人烘烤芋頭乾味道。

因此利用一道芋頭銅板美食，研發出有別於市面上的鹹味泡芙，搭配部落循環菇舍所生產杏包菇取代雞肉口感做為泡芙內餡，還有如同巴冷公主髮絲的起司絲，與森林中所賜予的霧台樹花粉作為星空點綴，完成這道美食。

至於以小米甜甜圈拿下最佳創意獎的麥錦秋，將部落民俗植物假酸醬葉融入小米甜甜圈內，透過假酸漿抑制脹氣，讓遊客除了知道這部落味道外，還特地在表皮沾黏上霧台樹花粉點綴，處處充滿驚喜。