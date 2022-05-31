有意爭取民進黨提名參選桃園市長的前立委鄭寶清今（31日）在臉書分享桃園兒童疫苗接種資訊，也期盼「疫情早日遠離，大家平安健康」。（鄭寶清提供／賴佑維桃園傳真）

本土疫情持續延燒，為擴大兒童疫苗接種，中央宣布6月1日起，在六都開設兒童疫苗大型接種站，而有意爭取民進黨提名參選桃園市長的前立委鄭寶清今（31）日也在臉書公布了桃園的兒童疫苗接種資訊。

鄭寶清指出，桃園有195所國小、600間公私立幼兒園，共有13.6萬名國小生、2萬名大班小朋友，皆符合5-11歲接種BNT的資格。為了加速保護孩子健康，桃園三管齊下（校園接種、醫療院所接種、疫苗快打/大型接種站）進行接種，「爸爸媽媽可以自由選擇，每位小朋友都打得到，請大家放心！」

鄭寶清表示，目前桃園每間國小皆有醫療團隊進駐接種，家長也可選擇自行到診所接種，而他也提到目前桃園區青溪國小、八德區大成國小、平鎮區新勢國小、楊梅區楊明國小、桃園巨蛋站與中壢陸軍專科學校，皆有大規模接種服務。

最後鄭寶清也感性表示「辛苦所有爸爸媽媽，也感謝每一位醫療人員」，希望「疫情早日遠離，大家平安健康」。