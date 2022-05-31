建置金門環島自行車系統-伯玉路優化由縣府主責執行。（縣府提供）

金門亮點計畫建置新湖漁港小艇坑道，塑造坑道新遊憩主題。（縣府提供）

金門縣府與金門國家公園共同提出的「金門亮點計畫」獲內政部核定補助10.25億元，推動「建置金門環島自行車道路網系統」、「建置太武山林間步道系統」、「參與（動態）型戰爭體驗（遊戲）計畫」等在內3項計畫、11項子計畫，預期可帶動金門整體觀光發展。

縣府表示，2021年底楊鎮浯縣長向內政部徐國勇部長爭取中央落實金門國家公園成立時，對投資金門建設的承諾，在行政院金馬聯合服務中心的協助下，行政院張景森政務委員於同年12月3日和今年1月13日、3月17日，3度邀集內政部營建署、縣府與金門國家公園管理處針對計畫名稱、內容、經費、執行期程等細節進行會商，決議將「金門亮點計畫」納入國家公園中、長程計畫及內政部營建署前瞻計畫補助，國家公園公建計畫挹注6.43億元，營建署前瞻計畫補助3.82億元。

縣府說明，「金門亮點計畫」包含「建置金門環島自行車道路網系統」、「建置太武山林間步道系統」、「參與（動態）型戰爭體驗（遊戲）計畫」等3項計畫、11項子計畫。縣府主責「優化伯玉路、大橋段等路段自行車及人行步道工程」及「新湖漁港小艇坑道及週遭環境營造」2項子計畫，工程總經費4.66億元，預計2024年竣工。

其中，伯玉路優化部分，規畫建構5.6公里自行車與行人共用道，使自行車(行人)與汽機車分流，營造友善騎乘環境；新湖漁港小艇坑道，打造有別於海上觀賞藍眼淚的不同體驗，以小艇坑道為載體，結合搖櫓或其他水上設施，塑造坑道新遊憩主題。

縣府強調，金門亮點計畫有關自行車路網周邊水環境改善、聚落環境優化、建置太武山林間步道系統、戰役史蹟創生計畫等，主管機關雖為金門國家公園管理處，未來縣府仍將與該處密切合作，使各項計畫能如期如質完工。期盼透過整體規劃整合金門綠色交通網絡，提供遊客結合人文、自然之低碳旅遊體驗，並透過軍事地景整建及活化利用，結合戰役史料及相關遊憩資源，帶動觀光產業發展。