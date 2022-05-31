為因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情擴大，高雄市市長陳其邁特別指示各局處積極研提相關紓困措施，高雄市計有財政局等14個局處，提出第1階段8.6億元紓困方案，第1階段紓困期間為5~7月，相關紓困協助措施包含租、稅、安、住、行、貸、學7大部分，未來將會視疫情及需求滾動檢討。此次也提供1999紓困諮詢專線，方便市民撥打諮詢。

一、租金、規費減免或延繳

(一)營業用市有非公用出租土地減租30%及延繳1個月。

(二)出租市有不動產，依出租情形酌減租金30~60%(如單親及銀髮家園減租30%等)。

(三)市有出租耕地及三七五租約耕地減租20%。

(四)財政局及捷運局主辦之設定地上權案(營運中)及建物標租案(整建裝修完成)減租60%。

(五)文化局所轄演藝場館場租減免；場域營運商家減租至少50%。

(六)觀光局所轄風景區委外廠商減租50%。

(七)本市公有零售市場、農產品批發市場、蓮潭高雄物產館規費、漁貨拍賣市場租金(使用費)全免。

(八)運動發展局及教育局委外運動場館、停車場規費、權利金減收。

(九)市轄產業園區公共設施維護費減半，租金與汙水處理費緩繳1年。

二、地方稅減徵、延期或分期繳納：

(一)房屋稅部分，民眾因受疫情影響致停(歇)業或營業面積縮減，稅捐處將主動輔導房屋稅稅率由營業用稅率3%，改按非住家非營業用稅率2%。

(二)對停駛車輛主動辦理使用牌照稅退稅(停徵)。

(三)查定課徵之娛樂稅，自111年5月至7月止，主動辦理減半徵收。

(四)民眾有受疫情影響而無法如期繳納房屋稅、使用牌照稅及地價稅，可向稅捐處申請展延繳納期限或延(1年)、分(3年)期繳稅。

三、安心上工方案

(一)為協助受疫情影響之勞工，市府提出安心即時上工計畫，預估3,500位勞工可參與，可協助解決勞工就業問題，減緩經濟壓力。

(二)防疫旅館第一線專職工作人員，每人每月補助薪資津貼3,000元。

四、房屋租金補貼、防疫旅館補貼

(一)本市身障者房屋租金補貼，原依實際承租坪數、家庭人口數，按月每坪補貼200元，並以租金總額50%為上限，這次依原補貼金額再加碼1次性補貼30%。

(二)被匡列且入住本市防疫旅館之本市市民，每人每房每日補助1,500元至1,800元。

五、大眾運輸補助

(一)提供本市市區公車業者，每車每月補助1萬元。

(二)MeNGo月票分為一般及學生方案，已分別推出一般加碼方案及學生青春方案至111年12月31日止。配合紓困，提出優惠價至168-520元。

六、青創貸款暫延及調降動產質借利率

(一)青年創業貸款本金寬限期及延長貸款最長1年，租金補助款可提前批次請領。

(二)質借民眾因確診或受居家隔離、居家檢疫者，提供質借月利率減0.2%。另受疫情影響無法如期繳息或取贖之質借民眾，亦提供放寬展延繳息次數。

七、弱勢學生餐食補助及提供上網學習服務

針對經濟弱勢學生發放疫情停課午餐代金、低收學生例假日安心餐食票卡等，補助弱勢學生之餐食外，也提供弱勢學生上網門號及平板，供其在家上網學習。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)