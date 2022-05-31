高雄空軍官校少尉徐大鈞今天上午駕駛AT-3教練機飛行訓練時，在高雄岡山區發生墜機意外，飛機殘骸散落田中，23歲飛官徐大鈞當場罹難，軍警獲報趕往失事現場封鎖，檢方並於現場勘驗採證，由於AT3教練機沒有黑盒子，事故原因還有待進一步釐清，徐的父母也抵達失事現場見兒子最後一面，徐母身體一度癱軟需人攙扶，景象讓人鼻酸。

徐大鈞的家屬獲知噩耗後，下午也從新北市住家趕抵高雄，徐的父母在空軍心理衛生中心人員陪同下，到達失事現場，雙親神情哀戚、悲痛不已，步下軍車時徐媽媽更是步伐蹣跚，身體癱軟需要他人攙扶，忍悲進入現場處理後續事宜。

軍方表示，徐大鈞今天進行單飛訓練，上午8時3分於岡山機場起飛，8時6分在機場東北5浬處失去聯絡，8點11分相關單位接獲通報後抵達現場，發現飛機殘骸、撲滅餘火後，也在現場發現殉職的飛官徐大鈞，空軍司令部與空軍官校同步開設應變中心，並下令空軍官校暫停訓練。

軍方指出，殉職的徐大鈞是空軍官校110年班，年僅23歲，飛行總時數為126.20小時，AT-3飛行時數為24小時，今天早上8點3分駕駛飛行編號AR32機號852起飛，是第二次單飛，在飛行前還有教官陪同練習，墜機前也曾回報飛機狀況無異常，卻於0808時於大崗山仁德田厝里光點消失，另機上未接獲跳傘的信號，之後搜救人員趕抵事故現場，現場機骸四散在農田，也發現徐大鈞遺體，並無其他民宅與人員受損。

空軍司令部表示，目前已成立應變中心並派出調查小組實施搶救及調查；對於本次事件造成優秀飛行員殉職，深表哀痛與不捨，後續將依總統指導，全力查明事件經過，並協助家屬辦理治喪事宜。