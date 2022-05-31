疫情危及許多人生計，然近年股市火熱，也吸引不少人搶進。前主播劉涵竹在節目《小姐不熙娣》提到，先前因疫情被迫停工，當時正好股市熱絡，便砸了2000萬積蓄開始操作，然卻全部慘套，她還自創名言自嘲「看是你先下市、還是我先過世」，讓小S傻眼「這什麼爛名言」。

劉涵竹表示，先前因為疫情被迫停工，起初想說可以先接其他活動應急，未料三個月的活動全部取消，致使收入幾乎歸零，不過當時股市大好，原本僅有2、300萬資金在操作的她，一舉砸入2000萬的積蓄，專心於股海，讓小S聽了驚呼「不會現在已經（獲利）破億了吧？」。

但劉涵竹卻說，當時很熱衷於股市，不時討論個股「260X、26....怎麼樣」，甚至想要加碼，去銀行轉帳200多萬，還被行員關心；她說，那陣子確實有賺錢，但因沒在高點趁機獲利了結，導致「現在全部都套在裡面」。

期待重回「航海王」的劉涵竹坦言，「就是等著什麼時候再開船」，被套牢的她也自創一句名言，「看是你先下市，還是我先過世」，安慰投資人不要太過擔心，結果小S聽了傻眼表示「這什麼爛名言」。

從劉涵竹提到的個股代號和「開船」等關鍵字，購買的疑似航運類股。航運股從2020年底開始一路上漲，在去年7月觸礁，股價一度蒸發約7成，讓不少水手哀鴻遍野。貨櫃三雄今（31日）開高走低，長榮下跌逾2%，收在每股140.5元；陽明下跌近2%，收在124.5元；萬海跌近1%，收在157元。