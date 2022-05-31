台北六福萬怡酒店THE LOUNGE大廳酒吧自6月1日起推出「微醺茶旅」無限暢飲活動」，每周五、六的晚間17：30至23：00，每位699元+10%，即可在90分鐘內，暢飲以中西式茶打造的8款別具風味茶調酒，茶香酒韻口口回甘，還有2款紅白酒、1款氣泡酒，共多達11款酒供無限暢飲。升級版的暢飲120分鐘，每位999元+10%，盡情享受每一款美酒。

THE LOUNGE大廳酒吧發揮創意，特別從西式茶及中式茶各精選出4款不同的茶，並將這些茶變化成調酒。西式茶系列從花果茶作延伸，「肉桂蘋果派」以蘋果茶為主軸，加入自製肉桂糖調製而成，口感就像現烤出爐的香濃蘋果派。「玫瑰荔枝馬卡龍」以玫瑰果粒茶、荔枝酒為基底，最後加入氣泡酒，層次感更加豐富。「菊蜜拉斯卡」則是從經典調酒Caipiroska為發想，將洋甘菊茶浸製在伏特加內，再加入蜂蜜及檸檬，喝起來更清爽。「綜合莓果馬丁尼」將覆盆子櫻桃茶直接煉化成糖，再運用綜合莓果粒&鳳梨汁調製而成，酸酸甜甜是戀愛的滋味。

中式茶系列則是經典重現，最受酒友歡迎的「百花爭妍」，以菊花茶、琴酒為底，結合接骨木花利口酒與橙花水，先聞到淡淡花香，入口後轉為輕盈茶味，接著再浮出豐厚的酒感；「紅玉娘娘」是少數的熱調酒，白蘭地跟紅玉紅茶融合，再搭配桂圓紅棗的自然香甜，喝上一杯暖身又好眠；還有「望梅止渴」、「柚香美人」等清爽順口系調酒，各種茶調酒任君選擇。而位於南港車站、擁有四鐵共構便捷交通的台北六福萬怡酒店，也讓消費者在一夜微醺後，能更輕鬆方便的選擇合適的交通方式回家。

【喝酒不開車，未成年請勿飲酒】