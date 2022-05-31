股匯31日續上演雙漲戲碼，新台幣再下一城升破29.1元，且衝向29元大關，終場收在29.065元兌1美元，續創逾一個半月新高，升值7.9分，已連續五個交易日走揚，台北外匯經紀公司成交量14.47億美元。

新台幣同時也收月線，5月累計升值4.15角或1.43％，創逾一年最大單月升幅，且月線終結連四貶。外匯交易員表示，美股周一因陣亡將士紀念日休市，亞股31日欠缺指引，各走各路，台股開低一度下殺逾百點，但在低接進場後啟動反攻，震盪走高收連三紅，上漲197點至16,807點，帶動新台幣升勢延續，漲破29.1元。

外匯交易員指出，外資仍匯入並買超台股232億元，還有月底最後一個交易日，出口商拋匯作帳需求全數出籠，齊力進一步推高新台幣，盤中最高來到29.018元，但尾盤央行進場調節後壓抑升幅。接下來雖進入6月初，但若外資仍匯入，出口商仍會進場拋匯，新台幣將直接挑戰29元大關。